吳怡農甩黑道污名拿趙介佑開刀　「他身邊5位黨員違反入黨規定」

▲民進黨北市黨部主委吳怡農主持黨務改革說明會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部近來爆出黨員爭議，前評委趙映光兒子趙介佑因涉毒品案遭開除黨籍，引來各界關注黨員染黑、黑道入黨的問題。對此，市黨部主委吳怡農5日召開記者會，強調民進黨本身就有有非常明確的入黨標準，此次事件發生後也開始調查黨員背景，第一步先從趙介佑身邊人士進行，初步看到有5位黨員，似乎有違反入黨規定的狀況。

根據民進黨的黨員入黨辦法，其第二條規定，凡年滿18歲，認同本黨綱領，志願服膺本黨黨章之規定，無下列情事，現居住於國內者，均得按本辦法所訂各項手續申請為本黨黨員：第一，參加犯罪組織。第二，曾犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例之罪。

吳怡農表示，民進黨有非常明確的入黨標準，從2013年開始，若曾違反3件事情，就沒辦法加入，分別是曾參與組織犯罪、毒品危害、槍砲彈藥刀械管制條例，這是目前既有的規範。

另外，若黨員要參選黨職，但曾犯貪汙、內亂外患、殺人重傷、恐嚇性侵、檢肅洗錢等，有一系列多達12條的規則，若觸犯則不能參與黨職的選舉。

「這些規範蠻嚴苛的，如果社會大眾覺得應該更嚴、包含更多項目，我樂意支持。」吳怡農說，因為最近的個案，既有規範在落實上可以做得更好。

至於要如何落實改善？吳怡農說，新進黨員部分，2021年全年，北市黨部新進黨員144位；他上任至今，新進黨員108位。

吳怡農指出，4月21日黨職被選舉資格改成1年，因此到5月20日之前會面臨入黨潮，入黨審查必須落實。第一，入黨有兩個管道，首先可以線上入黨，由中央審查；可以線下入黨，由地方黨部審查，兩個入黨管道審查標準必須一致。

另外，會要求入黨申請，要填寫手機聯絡電話，市黨部、中央黨部一定要跟黨員有直接連絡方式，了解入黨意願；黨部也必須透過公開資訊，調查入黨的黨員有沒有遵守入黨規範，比如司法院公開資訊等，作為政黨雖然沒有資格調查身家背景，但必須做好基本的審查。

吳怡農說，趙介佑事件凸顯出有些黨員入黨後違反規定，因此從趙介佑身邊人士開始盤查，目前看到大概有5位同仁似乎有違反條例的狀況，是不是同個人必須再了解，有違反黨紀事實的人絕對嚴懲，不能因為同名同姓誣賴任何人。