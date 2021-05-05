回敬「神奈氚衝浪裡」！　日插畫家諷「戰浪外交」被笑是內鬼

▲ 日插畫家諷刺「戰浪外交」，被大陸網友反問「他是內鬼嗎」。（圖／翻攝 日本《東京新聞》作者佐藤正明插畫）

記者任以芳／綜合報導

日前，一位大陸插畫師創作《神奈氚衝浪裡》，抗議日本政府排放核廢水，大陸外交部發言人趙立堅也轉貼自己推特。結果，日本插畫師佐藤正明沿用《神奈川衝浪裡》構圖，描繪大陸海警的大船驅逐日本小艇等的諷刺畫面。 沒想到，大陸網友看完後樂了，直說「他是內鬼吧。」

據《觀察者》報導引述《東京新聞》2日刊登一幅政治插畫，作者刻意畫出大陸海警巨大的艦船，在海浪中驅趕著幾個掛有日本國旗的小艇。畫作名叫《戰浪外交》，特地用括弧備註了「戰狼外交」，署名為佐藤正明。

這次為了諷刺大陸的戰狼外交，佐藤玩了一個「諧音梗」。因為日語發音「戰浪」與「戰狼」發音相同，恰巧回敬之前大陸插畫家把「神奈川」諷刺為「神奈氚」。

結果，佐藤的創意似乎沒起到反擊作用，不少大陸網友看完樂了，有人說，「佐藤把大陸海警船畫太大，反而讓日本示弱。」還有人稱，「畫得好」、「懟得我舒服」。還有網友強烈建議日本外務省乾脆把這幅畫「推特置頂」。

很多微博網友的第一反應，這是在「誇我們？ 」，還有網友誇，「畫得太好了，惟妙惟肖。有人覺得佐藤是俗稱的內鬼。」

報導指出，佐藤正明是日本知名的政治諷刺畫家，常年為《中日新聞》（日本中部地區報紙）、《東京新聞》等供畫稿，之前也出過諷刺菅義偉的漫畫。 多年來，作品深受日本讀者喜愛。 佐藤於去年獲得第49屆日本漫畫家協會賞大賞。