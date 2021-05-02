訂19杯沒買袋子！外送員「掏3元加購」等嘸小費　同行嘆：養壞客人

▲客人可能以為袋子是店家給的。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）



記者黃可昀／綜合報導

外送員最怕送到飲料一大堆還「沒買袋子」的訂單，不僅增加外送難度，還很浪費時間，最麻煩的就是不小心擠破或摔破飲料。一名外送員日前接到19杯飲料的訂單，但客人沒有買塑膠袋，旁邊同行見狀勸他自掏腰包買袋子，因為「這種客人通常會給小費」，結果結局讓他十分無奈。

原PO在臉書社團「UberEats全台討論區」表示，本來他想把這19杯飲料直接裝進保溫袋，但同行依自身經驗建議他，買個袋子會比較好送，而且這種大訂單通常客人都會給小費，「於是我買了3個袋子再裝進大包，送到地點給客人。」

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▲其他外送員會把自己買的袋子收回來。（示意圖／記者黃可昀攝）



結果送達時，客人自然地接過那19杯飲料，似乎沒注意到塑膠袋是外送員自己買的，但原PO看在對方是住在電梯大樓，自己也沒多爬樓梯，所以想想便作罷，「3元就算了自己吸收」，不過也開始思考，下次遇到這種狀況，到底該不該自己花錢幫客人買袋子呢？

其他外送員指出，遇到大訂單還是會先自己掏錢買袋子，但送到客人手上會說明狀況，並且把袋子拿回來，或是請客人加購，「我不會買袋子，出發前會傳訊息告知對方，因為你沒有買袋子所以請自備袋子下來取餐」、「一定買啊，但袋子會拿回來」、「之前外送麻古的飲料，客人跟我說為什麼沒袋子，之前送都有，然後我瞬間明白為什麼，要養壞客人就別抱怨客人沒買袋子了。」