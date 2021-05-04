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澄清湖滿了！鑿井注水「一張圖」對比超感動　高雄解除5月紅燈

▲▼鑿井調度注滿澄清湖水庫 高市解除5月水情紅燈。（圖／高雄市水利局）

▲鑿井調度注滿澄清湖水庫，高雄解除5月水情紅燈。（圖／高雄市水利局）

文／中央社

高雄市水情自4月1日轉為橙燈，市府超前部署聯合水利署開鑿62口水井及調度挹注澄清湖水庫。市府水利局指出，至今天澄清湖蓄水提升到92%，蓄水242萬噸，並解除高雄5月水情轉紅燈危機。

高雄市水利局今天（4日）在臉書「雄蓋水－高雄市政府水利局」發文指出，高雄市鑿井並取高屏溪地面水，注入澄清湖，蓄水提升到92%，蓄水量242萬噸，已讓澄清湖重現湖光美景。

發文指出，澄清湖水庫蓄水量在4月中旬曾低至87萬噸，預估5月水情燈號可能轉為紅燈；高市府努力開鑿地下井並與水利署南水局共同增調水源，由南化水庫聯管增供引水及調度取用高屏溪地面水等措施，優先蓄存到澄清湖，讓澄清湖到今天的蓄水提升到92%，即蓄水量242萬噸，重現湖光美景。

▲▼鑿井調度注滿澄清湖水庫 高市解除5月水情紅燈。（圖／高雄市水利局）

▲▼鑿井調度注滿澄清湖水庫 高市解除5月水情紅燈。（圖／高雄市水利局）

有關澄清湖滿庫的庫容量約260萬噸，水利局表示，92%的庫容是便於台水公司操作的水位；也就是今天的庫容量已經達標。

水利局指出，因為聯合水利署和自來水公司第七區管理處共同努並從開鑿地下水井，調配增抽高屏攔河堰地面水等積極開找水源，解除可能5月水情燈號轉紅燈的危機；不過抗旱仍需持續，呼籲民眾繼續節約用水，一起努力到最後一刻。

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