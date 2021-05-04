▲向市民報告「找回昔日榮光」，林右昌：迎接市政建設豐收。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議會4日舉行第19屆第5次定期會，市長林右昌在施政總報告中向議員及市民報告指出，經過市府6年多來的努力，不僅成功找回市民的光榮感，各項軟硬體建設也陸續到位，今年將是市政建設豐收的一年，見證基隆各方面的大幅進步與蛻變。

林右昌施政報告首先指出，根據2020年12月一份「基隆市長市政表現與形象調查」結果，有76%的市民對市長的表現感到滿意，更有72.8%的受訪者以「身為基隆人」為榮，顯示施政方向正確並普遍獲得市民肯定支持，而經過這幾年基隆城市的徹底改變。

此外，市府團隊的努力也在最近屢獲中央與國際肯定，包括運用智慧科技防疫的「AI光達人流感測系統」，勇奪有資通訊界奧斯卡獎稱譽的「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎（Global ICT Excellence Awards）」首獎；「基隆市港山海城串聯再造計畫」獲內政部營建署頒發「城鄉20・無限魅力−致敬城鄉魅力大賞」；另外「基隆市沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」也獲「第八屆台灣景觀大獎」環境規劃設計類佳作獎等殊榮。

▲根據2020年12月一份「基隆市長市政表現與形象調查」結果，有76%的市民對市長的表現感到滿意。

林右昌說，2021年1月17日，行政院蘇貞昌院長特別前來基隆市視察基隆港東三、東四碼頭旅運設施增建工程進度，並大力讚許近年來市府和各部會通力合作各項重大市港建設成果，截至目前，內港核心區周邊已投入超過68億元的建設經費。他說，經過市府6年多來的努力，各項軟硬體建設即將陸續完成到位，今年將是市政建設豐收的一年，大家將可以一起見證基隆在各方面的大幅進步與蛻變，並預告在接下來的6至10月，將在基隆市登場的三項重要活動。

首先，由於市府近年來推動海洋保育豐碩成果，備受全國各界肯定，因此今年被海洋委員會選定為「2021第二屆國家海洋日」系列活動主辦城市，將於6月2日至6月8日辦理14項系列活動，充分展現基隆海洋城市實力，6月8日在海科館登場的國家海洋日慶典主場活動，有海廢聯盟誓師典禮、海洋驛站視訊揭牌儀式、績優海洋事務公務人員表揚及潛海戰將、環保艦隊人員表揚等。

▲基隆市政府6年多來的努力，各項軟硬體建設即將陸續完成到位，今年將是市政建設豐收的一年。

另為展現基隆市教師課程與教學之亮點，同時因應十二年國教課綱推動，教學方式改變之需求，市府將於9月10日、11日在海科館舉行「臺灣燈塔教育節—素養導向教育博覽會」，並自5月起辦理教師培訓工作坊，培訓主題包括各項彰顯本市特有之課程主題，也將邀請產、官、學界不同專家進行對談與演講，提供教師在教育現場相應支持。

最後，作為台灣現代化起點，市府將在2021年10月2日至10月11日舉辦「2021城市博覽會」，藉由策展提出台灣下階段的城市治理與城市生活的新方向，博覽會包含三大主展區及一個副展區，展現台灣頭的高度與格局，藉由策展與精緻的活動讓全國民眾看見基隆的改變。

林右昌強調，有別於其他縣市以文化創意所舉辦的設計展，2021城市博覽會是以整個城市尺度為策展空間，從室內到戶外、從陸路到水路、從白天到晚上，內容豐富多元。主展區分A、B、C場地以及沙灣地區的K副展區，各展區規劃大型展出與巴士接送，並在台北、新北進行交通導流計畫。A、B展區並輔以水上接駁進行海上觀展的創新遊程，展現無與倫比的基隆特色。

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