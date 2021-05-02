表揚15位原住民模範媽媽　林右昌提前祝賀母親節快樂

▲基隆表揚15位原住民模範母親，林右昌提前祝賀母親節快樂。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府2日下午舉辦原住民族慶祝母親節感恩表揚活動，市長林右昌親自表揚各單位、團體、教會推薦共15位模範母親，並向全天下辛苦付出的媽媽們致敬，也期許更多人學習、效法模範母親們的精神。

林右昌指出，舉辦盛大的母親節表揚活動，也不足以表達對於母親的感謝，對母親的愛是言語無法形容，他也特別感謝每一位母親為了家庭所做的付出與奉獻，給子女一個幸福溫暖的家庭，由各單位、團體、教會推舉出來的模範母親，更是身為子女莫大的榮耀，能夠讓身邊的鄰里、族人更加了解，進而學習、效法她們的精神。

▲各單位、團體、教會推舉出來的模範母親，更是身為子女莫大的榮耀。

今年表揚的原住民模範母親中，中山區黃福妹女士現年71歲，育有3子2女，先生是貨櫃車司機，早年在生活困苦的情況下，為家庭補貼家計曾至梨山包裝水果及協助長子工程事業打理雜物清潔等工作，養育子女長大成人，並且都有很好的成就，各自有著美滿的家庭。黃女士一生為家庭奉獻，成為子女心中最好的母親，也因此獲選代表原住民接受全市表揚大會。

民政處表示，各單位、團體、教會推舉的原住民模範母親，分別是中山區公所黃福妹、暖暖區公所潘秋子、信義區公所林秀蘭、中正區公所萬金美、中正區公所高子花、山美基督長老教會黃秀春、七堵區七美教會陳月英、基隆市政府原住民族事務委員會田秀鳳。

基隆市原住民族家庭服務中心林美珠、基隆市原住民族婦女關懷協會林春媖、基隆市邦查（pangcah）生活文教關懷協會張玉美、新豐地區原住民生活教育協進會王美心、碧砂地區原住民生活教育協進會高淑美、百福地區原住民生活教育協進會陳阿玉、深澳地區原住民生活教育協進會許蘭英。

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