「趙介佑揭開2個民進黨秘密」　李德維：吳怡農才明白自己多天真

▲趙介佑。（圖／翻攝自趙介佑臉書）



記者黃巈禾／台北報導

趙介佑涉嫌詐欺和毒品案，遭民進黨開除黨籍，其父親趙映光請辭民進黨北市黨部評委召集人，而趙映光家族與總統府國策顧問黃承國關係也被挖出，眼看風波越演越烈，趙介佑的姑姑趙心瑜也請辭民進黨北市黨部執行長。對此，國民黨立委李德維3日指出，一個趙介佑，揭開兩個民進黨的秘密。

李德維在臉書表示，多年來，總統蔡英文與民進黨前台北市黨部主委、如今的國策顧問、天道盟出身的黃承國交好，根本毫不掩飾，2016年台東風災，蔡英文勘災走馬看花，就為了趕回台北參加黃承國尊翁壽宴。

▲趙介佑的姑姑趙心瑜。（圖／翻攝趙心瑜臉書）



李德維首先指出，檯面上，蔡英文仰仗黃承國，黃承國力挺蔡英文；地方上，黃承國仰仗趙映光勢力，趙映光家族也藉此盤據民進黨台北市黨部，民進黨台北市黨部因為黃承國，呈現英派的形狀，如今大家都開了眼界，原來英派的形狀，就是黑道的形狀。

▲黃承國。（圖／記者張一中攝）



李德維再指，民進黨打從2020年選戰起刻意栽培的吳怡農，經此一戰已被看破手腳，趙介佑風暴，派系作亂，第一時間，趙映光、趙心瑜左一句痛心，右一句遺憾，但絕口不提請辭，盤算的是想切割趙介佑，保住自己黨權，吳怡農對此束手無策。

李德維認為，評委會上，同樣在台北市與民進黨內實力雄厚的何志偉家族一招「程序正義」，卡著趙介佑除名案，讓趙家多失血三天，逼得趙家黨職非辭不可，台北市黨部權力結構一夕翻盤，「吳怡農同樣是個前排觀眾，沒他的事」。

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）



李德維還說，吳怡農一邊嚷著「看報才知道」，一邊演出揮淚斬馬謖，但未來若非讓趙家轉入地下相挺，就是得依靠其他派系支持，當初靠著蔡英文欽定、黃承國運作、趙映光相挺，同額競選的空降主委，吳怡農恐怕現在才明白，自己有多天真，水有多深！

對於捲入此事，黃承國日前透過委任律師發表聲明表示，對趙介佑涉毒事件全然不知，此事與他毫無關係，和趙介佑不熟悉，他的朋友是趙映光，不是趙介佑。