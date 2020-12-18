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數位群聚讓小生意變身大事業！揪團拚創意最高補助一年90萬

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▲▼經濟部中企處110年度數位群聚輔導說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲由經濟部中小企業處推動的數位群聚輔導，邀請4位群聚代表透過直播與民眾分享經驗談。（圖／記者李毓康攝，下同）

生活中心／綜合報導

身處人人都有機會創業的數位時代，只要掌握「眼球在哪裡、生意就在哪裡」，然而一人的小生意不僅資源有限，服務對象也易受區域限制，因此經濟部中小企業處推動數位群聚輔導，號召各個地區或領域的老闆，揪滿8家以上志同道合的中小微型店家，偕同有熱忱願意付出的專業顧問，就能提案比創意爭取「數位群聚」輔導專案，一同學習透過網路工具行銷及營運等，跨界合作形成創新商業模式創造更大的效益。

今(12/18)在FB「頭家愛行銷」直播「群聚百分百」系列單元，邀請到過去由中小企業處數位群聚輔導的4個群聚夥伴，暢談即使身在偏鄉或山區的小店家也有機會透過數位與時代接軌，做好在地行銷創造銷售佳績，一起實現「一個人走的快，一群人走得遠」的群聚精神。

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▲▼經濟部中企處110年度數位群聚輔導說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲數位群聚讓一個人的生意變成一群人的事業，商品及服務更多元，消費者的滿意度也會更高。

來自中彰投地區的「LOVE囍悅」讓幸福產業集群聚力量成為一條龍式的服務，由做喜餅出身的黃柏諭代表集結當地的婚紗、攝影、餐廳、場佈…整合資源後擴大服務從婚前辦聯誼、遊艇上求婚甚至婚後的寶寶抓周通通包辦，他們透過數位群聚輔導學習精準掌握相關數據回饋，讓有質感的影片在FB及YouTube分享時能更廣泛的觸及目標客群，有效以創新服務不斷創造口碑。

▲▼經濟部中企處110年度數位群聚輔導說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲「LOVE囍悅」代表黃柏諭、「群聚一線牽」代表張豔君及「嘉遊在坔好旬味」代表林美珠（由左至右)暢談數位群聚學習成效。

而「群聚一線牽」代表張豔君則是集結一群新住民媽媽共同開發異國美食，透過網路下訂單創造銷售佳績，現在更進一步朝向取得穆斯林認證努力。張豔君說，過去新住民姊妹空有好手藝，個個拼命做但沒有管道銷售，透過數位群聚學習經營FB、網路賣場，甚至各式各樣的行銷技能，集大家的力量互助合作，創造好業績相當開心。

來自嘉義布袋的「嘉遊在坔好旬味」代表林美珠則表示原本經營農場，但希望推廣好農食理念，因此集結週邊的同業，像是一些較小規模的生態養殖池，一同規劃更完整的在地食漁小旅行，也讓年輕人願意返鄉，共同傳承家鄉味，再透過數位化以FB做廣度宣傳，用LINE@接單等跨平台招攬生意，現在已經整合出一套「陸海空」亮點觀光行程，頗受親子族群歡迎。

▲▼經濟部中企處110年度數位群聚輔導說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲「枋寮940」代表陳潔芳向主持人阿郎老師分享新鮮現摘的蓮霧。

而「枋寮940」代表陳潔芳則是從完全不懂務農開始，陪先生一起種田、去農業大學進修，因此認識8位熱愛枋寮的青年協力合作，除了自家種植的芒果蓮霧等優質水果，同樣結合在地餐廳、龍膽石斑魚場、果園等整合出一套枋寮週邊獨家小旅行，陳潔芳分享，透過數位群聚的力量串聯，不用買粉絲也能互相導流破3千粉絲，今年更透過數位群聚力量，在一個禮拜賣出破萬斤玉荷包的驚人紀錄，因此希望再接再厲繼續學習更多技能，將枋寮的美好發揚光大。

▲▼經濟部中企處110年度數位群聚輔導說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲數位群聚相當熱情為偏鄉產業注入新能量。

根據數位群聚夥伴的分享，讓人了解其實學習數位化經營並不難，每天使用的手機、社群工具都能夠透過學習多一點的訣竅而創造好業績，就連過去繁瑣的收支也可以透過數位工具的使用，就可以解決金流、用POS輕鬆結單及整理報表不再傷腦筋，甚至想要更有技巧的製作內容影片，了解投放資源或如何評估成效等都能夠藉由計畫的輔導提升數位應用能力，只要你是有創意的群聚提案把握時間通過徵選，就有機會獲得經濟部補助一年輔導經費，最高90萬元，即日起皆可上網提案報名。

提醒即將提案的企業，提案收件截止日期如下：
A類群聚提案截止日期：110/1/29(五) 17:00
B類群聚提案截止日期：110/1/6(三) 17:00
計畫網站：http://www.198.org.tw
想了解更多群聚成功案例請上「頭家愛行銷」粉絲專頁 https://www.facebook.com/UneedIcare

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關鍵字：

經濟部中小企業處

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