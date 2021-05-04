台南只能用透明垃圾袋！拒收無法辦識內容物　硬丟最重罰6000

▲台南市環保局10月1日起禁用無法辨識內容物之不透明塑膠袋，環保局持續加強宣導，並請民眾配合垃圾分類減量政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局10月1日起禁用無法辨識內容物之不透明塑膠袋，4日在市議會引起藍綠議員質疑配套不足，抨擊除了黑色塑膠袋之外，連超商、超市的白色不透明塑膠袋也不能當作垃圾袋用，認為環保局不去輔導業者，卻要找民眾開罰並不合理，環保局長謝世傑說明會與4大超商、各大超市賣場業者討論。

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台南市環保局長謝世傑指出，根據2020年稽查發現，使用不透明垃圾袋裡面夾雜回收物的垃圾包多達30％，使用透明垃圾袋的不合格率僅4％，該政策主要目的不是要罰民眾，而是希望能達到垃圾分類、減量，2021年12月31日前為勸導期，2022年1月1日起不配合者，清潔隊會拒收並請改善，執意不配合者才會處分。而超商、超市、賣場塑膠袋問題，會與相關業者討論。

▲台南市環保局長謝世傑指出，使用不透明垃圾袋裡面夾雜回收物的垃圾包多達30％，使用透明垃圾袋的不合格率僅4％，該政策主要目的不是要罰民眾，而是希望能達到垃圾分類、減量。

謝世傑局長說，在10月之前是宣導期，10月到12月仍為勸導期，2021年1月1日起若使用不透明垃圾袋才會拒收，若經勸導未改善還執意要丟，才會告發處分，依廢清法可罰1200到6000元；對於超商、超市等不透明的垃圾袋，目前希望大家可以重複利用。

據了解，台南市環保局10月1日起推動垃圾減量及保護市民朋友、清潔人員安全新政策，丟入垃圾車的垃圾包，禁止使用無法辨識內容物之塑膠袋，目前已陸續向各區里長聯誼會展開宣導。

可辨識內容物垃圾袋，包括一般半透明垃圾袋、菜市場紅白相間的塑膠袋、各種顏色半透明背心袋等。不透明袋子包括，麵粉袋、飼料袋、米袋、水泥袋、超商、超市、大賣場等等，只要是無法透過袋子辨識內容物的都算。

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