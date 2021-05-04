蘆洲某補習班「突停課消毒」　莊人祥：個案接觸者在補習班活動

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新北市蘆洲區某補習班忽然宣布停課5天，引起地方居民議論，甚至謠傳有學生家長確診。對此，中央流行疫情指揮中心今表示，蘆洲目前沒有確診個案，個案接觸者有在補習班活動，補習班是自主停課，指揮中心並沒有要求。

蘆洲地方昨晚盛傳，新北市蘆洲區某補習班因疑似有學生的同住親友確診，家長擔心孩子遭受異樣眼光，因此向補習班請假，補習班得知後，也宣布自主停課5天並消毒。

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教育局昨晚間也表示，經與補習班了解，該補習班表示因考量最近疫情升溫，為維護師生安全，所以自主停課5天（5/3-5/7），進行環境消毒作業，補習班是考量最近疫情涉及三蘆地區，因足跡太近，擔心有潛伏期，於是自主停課5天並消毒。

▲指揮中心公布案1145足跡，大部分足跡都在蘆洲。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥今也表示，蘆洲目前沒有確診個案，個案接觸者有在補習班活動，接觸者後來採檢都是陰性，補習班是自主停課，指揮中心並沒有要求。

▼指揮中心公布案1145接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

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