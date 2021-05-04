南高屏今午發「36°C高溫特報」　明起首波梅雨鋒面秒變天

▲氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫黃色燈號，有36度以上高溫發生機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今天（４日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫黃色燈號，有36度以上高溫發生機率。不過，明天首波梅雨鋒面將來襲，北台灣將有局部短暫陣雨，中部、花東及南部山區也會轉為局部短暫陣雨天氣。

根據氣象局觀測資料顯示，今日最高溫地區為台南市玉井，12:20氣溫飆至36.7度，其次為屏東縣白鷺高溫也來到35.8度，接著高雄市月眉午後也出現35.6度高溫。

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▲氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫黃色燈號，有36度以上高溫發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，山區雲量稍多有零星飄雨的情形；氣溫上，近中午高溫西半部都在30至33度之間，東半部28、29度左右。

不過，明天首波梅雨鋒面將過境，北台灣將有局部短暫陣雨，中部地區、花東地區及南部山區也將轉為局部短暫陣雨的天氣，其他地區則是雲量增多。

這波鋒面影響時間不長，晚上之後西半部降雨減少，剩東半部仍有局部短暫陣雨；鋒面影響期間，北台灣高溫略降。

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