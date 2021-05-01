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安平查獲「特勤級」衝鋒槍！加碼扣金牛座手槍　子彈168顆

▲台南市警四分局，為檢肅槍毒匡靖治安，實施清樓社區警政專案工作，查扣MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝等槍械子彈，緝獲2嫌擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局，查扣MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝等槍械子彈，緝獲2嫌擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局為檢肅槍毒，實施清樓社區警政專案，專案小組4月28日、29日針對安平地區3處不良聚合處所與出租屋實施搜索，查扣MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝、90子彈143顆、霰彈子彈25發，緝獲2嫌。

▲台南市警四分局，為檢肅槍毒匡靖治安，實施清樓社區警政專案工作，查扣MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝等槍械子彈，緝獲2嫌擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方偵訊後於4月30日依槍等罪嫌移送台南地檢署偵辦，經聲請羈押，台南地院下午5時裁定收押禁見，目前由台南市警四分局持續擴大溯源追查中。

▲台南市警四分局，為檢肅槍毒匡靖治安，實施清樓社區警政專案工作，查扣MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝等槍械子彈，緝獲2嫌擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局於4月初線上巡邏查獲1名通緝犯，適逢四分局長甘炎民至所慰勉偵辦同仁辛勞，發現該通緝犯係於安平某大樓處居住，即指示四分局防治組、偵查隊結合派出所人員針對該大樓進行「清樓專案」，針對短期租屋、出入複雜、生活起居異常之住戶，實地前往現地查訪，鎖定特定對象，案經專案小組發現違法事證，報請台南地檢署檢察官董詠勝指揮偵辦。

▲台南市警四分局，為檢肅槍毒匡靖治安，實施清樓社區警政專案工作，查扣MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝等槍械子彈，緝獲2嫌擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組近日蒐證齊全、認時機成熟，即28、29日拂曉出擊兵分多路，先於建平路一帶拘提到29歲廖姓主嫌，並有一25歲吳姓犯嫌自願到案說明，並實施兩處不良聚合處所搜索，分別查獲槍械一批共計MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝、90子彈143顆、霰彈子彈25發，猶如具有小型軍火庫規模，犯案動機與目的目前正積極清查中，持續溯源擴大釐清案情，並先依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲台南市警四分局，為檢肅槍毒匡靖治安，實施清樓社區警政專案工作，查扣MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝等槍械子彈，緝獲2嫌擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方在搜索社區大樓押解人犯過程中亦碰到大樓居民，居民對於警方查緝淨化大樓非常認同，且表示警方能在未發生治安事故前，能掃蕩出槍械逮補犯嫌，有效嚇阻不法事件發生，大讚「真不簡單」！市警局長方仰寧並利用4月30日下午警局召開署務會報特地頒發破案茶表揚，以鼓勵有功出力員警的努力與付出。

▲台南市警四分局，為檢肅槍毒匡靖治安，實施清樓社區警政專案工作，查扣MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝等槍械子彈，緝獲2嫌擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局分局長甘炎民亦表示，本次專案行動相當成功，第四分局在陳姓男子遭槍擊致死案發生後，不斷掃蕩轄區藏污納垢地區與處所，並在市警局長方仰寧特別指示，全力淨化安平治安工作，針對轄內不良幫派聚合據點及出入複雜大樓均逐一清查列管，逐步獲得良好成效。

▲台南市警四分局，為檢肅槍毒匡靖治安，實施清樓社區警政專案工作，查扣MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝等槍械子彈，緝獲2嫌擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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