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捷克武器大赦！竟有人開來「粉紅坦克」與自走砲...警傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自TWITTER／Policie ČR）

▲捷克政府要收武器，民眾直接把坦克、大砲都開來（圖／翻攝自TWITTER／Policie ČR）

記者邱晟軒／綜合報導

捷克政府近期呼籲民眾上繳武器，沒想到近日一名住在北部城市赫拉德茨克拉洛韋（Hradec Králové）的男子，竟高調地把一輛被塗成粉紅色的T-34/85坦克，及一門SD-100自走砲直接開上街前來上繳，讓當地警方看傻了眼。

捷克1月30日展開為期半年的「武器特赦令」，讓民眾私藏武器可以合法化，沒想到真的有民眾開來了坦克。捷克警方7日在推特調侃稱，當他們在年初宣導武器上繳政令時，完全從沒有想過有人真的會開坦克與自走砲來。

這位未透露身分的武器收藏家表示，自上世紀90年代以來，他就擁有蘇聯T-34坦克和一門SD-100自走砲。該名男子認為，自己合法擁有坦克和火砲，但不確定它們是否已被停用，多年以來，他一直將坦克停放在自家車庫中，但並未透露為何會將坦克漆成粉紅色的原因。

蘇聯T-34中型坦克是世界二次大戰時期，蘇德交戰期間產量最大的坦克類型，遠遠超過德軍所有坦克的總和。由卡爾可夫莫洛佐夫機械製造廠供應，且其設計思路對後世的坦克發展有著深遠及革命性的影響。T-34在1941年6月22日白羅斯格羅德諾首次參戰，至此，在坦克發展史上寫下重要地位。

二戰後，蘇聯在很長的一段時間內都未停止T-34戰車的生產，還將部分生產線移到了自己的衛星國中。北朝鮮、中華人民共和國、北越等國家都曾接收過這款戰車。直至第三次以阿戰爭後，T-34戰車才逐漸淡出人們的視野，但部分第三世界國家時至今日都仍在使用。

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