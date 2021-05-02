彰化2女帶槍台中討債！　談判破裂她正要掏槍...下秒被嚇到昏倒

▲女子討債談判破裂，打算掏槍卻遭對方制伏。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓女子因欠債百萬元的劉姓男子日前協商放鴿子，2日凌晨找李姓女子一起到南屯區找劉男要債，雙方談判破裂後，陳女準備拿出包包內改造手槍卻遭對方先一步壓制，疑驚嚇過度當場昏迷，救人的李女也頭部受傷，雙雙送醫。警方表示，初驗槍枝有殺傷力，將擴大偵辦釐清，依法嚴辦。

第四警分局今天凌晨2點獲報，南屯區永春東七路一戶民宅有多人聚集糾紛，影響安寧。員警立刻出動快打，到場後發現27歲陳姓女子手肘受傷，疑似驚嚇到意識昏迷，已遭41歲劉姓男子與34歲李姓男子等4人壓制，與陳女同行的32歲李姓女子也頭部受傷，立刻上前制止。

▲女子遭查扣的同型槍，非本案槍枝。（圖／民眾提供）

▲衝突現場。（圖／民眾提供）

警方檢查陳女包包內，赫然發現裡頭竟藏有一把改造手槍及3顆子彈，但仍先將陳、李2女送醫治療，所幸無生命危險。

警方調查，陳女、李女2人因為劉男欠下百萬債不還，之前約在北屯協商卻放鴿子，陳女因此不爽，找李女從彰化到南屯該戶民宅找劉男。現場陳女不斷嗆說要找彰化角頭來處理，雙方談判後仍破裂，陳女氣不過，將手伸進皮包內準備掏槍，劉男等人見情況不對，立刻衝上去將她壓制，李女上前救援，但對方人多勢眾，也遭毆打。

警方表示，扣案改造手槍初驗有殺傷力，目前已送往刑事局鑑識中心鑑驗中。另外，陳、李2女身上有多處傷痕，目前留院觀察，由警方戒護中。警方也將持續追查槍枝來源，釐清案情，並依法究辦。

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