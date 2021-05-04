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醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖看最新確診者5縣市完整足跡

醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖秒懂最新5縣市確診者足跡。（圖／翻攝蔡賢龍臉書）

▲蔡賢龍製作最新確診者足跡表格。 （點圖可放大／翻攝蔡賢龍臉書

記者陳俊宏／綜合報導

華航、諾富特飯店群聚案件延燒，共計有26人確診。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰3日表示，一周之前的推測成了事實，最大可能原因是被不同感染者所感染，也就是說感染不只來自一處。而振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍也更新確診者的足跡表格。

蘇一峰4月26日在臉書指出，如果說華航真的不是一起群聚感染，讓人細思極恐；如果不認為是群聚，就可能是在執勤的時候個別被感染，而這些感染者平常大多是無症狀感染者，「只是這次被全體機組人員篩檢給抓出來…（最糟的情況）。」

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蘇一峰3日分享該篇貼文提到，一周之前的推測成了事實，5/2病毒序列檢驗結果發現，兩位感染者機師與旅館員工的病毒都不一樣，最大可能原因是「被不同感染者所感染」，也就是說感染不只來自一處；幾位家人有IgG抗體，而沒有IgM抗體也是一個重點，感染發生已經一段時間了。

一周前「細思極恐」推測成真　醫：感染發生一段時間了。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

▲▼蘇一峰說，一周之前的推測成了事實。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

一周前「細思極恐」推測成真　醫：感染發生一段時間了。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

蔡賢龍2日在臉書說，最近幾天公告很多案例，覺得足跡有點亂，簡單整理一份以地區來分別，以該地點監測日期排序的列表，給自己看診時參考，順便分享。他回答網友的問題說，這是根據指揮中心公告彙整而成。

根據蔡賢龍製作的表格，確診者足跡遍布台北市、新北市、桃園市、雲林縣和嘉義縣。而他3日更新表格表示，指揮中心又新公告比較詳細的足跡，自己稍微修正一下。

華航、諾富特案染疫風暴再擴大，3日新增的案1145為諾富特外包工作水電工。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日上午受訪表示，案1145施工的地方大多是工作人員，目前初步了解可能有在B1共餐。而這也是日前確診諾富特房務、餐飲員工可能共通地點，是否接觸遭到感染，他則表示，各種可能性都有，還要釐清。

陳時中3日也坦言，「現在是在社區感染邊緣，目前是家庭內同住家人親密接觸者，離社區感染已經很近了。」

▲▼台北捷運於2日晚間至3日凌晨營運結束期間，專案進場加強清消。（圖／台北捷運公司提供）

▲▼台北捷運於凌晨營運結束期間，專案進場加強清消。（圖／台北捷運公司提供）

▲▼台北捷運於2日晚間至3日凌晨營運結束期間，專案進場加強清消。（圖／台北捷運公司提供）

▼華航、諾富特26人確診傳播示意圖。（圖／曾梓倩製）

▲▼華航26人確診傳播示意圖（圖／曾梓倩製）

今天又新公告了比較詳細的足跡 稍微修正一下 因為比較長了，所以改為兩種版本

蔡賢龍發佈於 2021年5月3日 星期一
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