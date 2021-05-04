　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北男「採檢不報身分證」遭晾急診外1.5hrs！院方無奈回應了

▲▼衛生福利部台北醫院_空拍。（圖／記者林振民攝）

▲衛生福利部台北醫院。（圖／記者林振民攝）

記者李佳蓉、張乃文／綜合報導

台北一名林姓男子3日晚間在臉書控訴，他跟案1134有共同活動史，稍早特地到台北醫院急診部採檢，結果院方要求先提供身分證字號，他擔心「個資外流」拒絕，竟不得其門而入，讓他氣得發文痛批醫護。不料文章一出，反遭網友砲轟。對此，台北醫院也證實確有此事；另指揮中心尚未回應。

院方今（4）日受訪時強調，以醫院立場需要病人配合提供醫療相關資料，後來仍有派專人到急診室外向患者諮詢、採檢，希望一切能保持防疫的規定。至於採檢結果為病人隱私不便透露。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林男在爆料公社發文指出，他曾跟案1134曾待在同一活動場所，儘管前後相差10分鐘，但考量4月29日出現喉嚨痛、鼻塞、肌肉痠痛等症狀，因此根據1922疫情專線指示，就近到台北醫院採檢。他表示，騎車抵達醫院後，在門外撥打院方專案部分機，但對方先後詢問姓名、接觸史、症狀及身分證字號，讓他頓時覺得個資遭侵犯。

當下林男強調，他不知道電話另一頭的人是誰，擔心個資會外洩，除非有專人當面協助，否則他不願透露身分證字號。院方則在電話中表示，「林先生，如果你不在電話中告知身分證字號，我們是無法受理掛號的，也不會有醫師或護士出去協助您就診！」

林男一聽更不樂意了，在電話中回道「蛤？我擔心個資問題，所以不願在電話中提供身分字號，只要你們院方有人出來，我就願意提供，啊你們不給我進去，外面又沒人協助我掛號，那我有個資疑慮，是要怎麼掛號？」

院方解釋，「如果您不提供，我們就無法幫您掛號，這是醫院的規定...請您提供身分證字號，不然您在外面等再久，也不會有人出去協助您。」不過，原PO不從，堅持要院方先派人出來，雙方僵持不下，氣得他又打給1922。1922接聽後，一樣請原PO遵照醫院流程，「我們無法干涉醫院，可否請您再跟醫院溝通看看...」

最後，經過一番交涉後，林男在門外又等了12分鐘，院方才終於妥協，派人出來詢問狀況、採檢，並請原PO回家自主健康管理。

ET快訊
峮峮錄《飢餓》淚崩！　媽心疼：妳一定承受不少壓力
快訊／台股重挫逾500點！　航運、鋼鐵、面板跌停
本土案例到這看病　永和某診所緊急消毒停診14天
快訊／台鐵烏日成功站　驚傳列車出軌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

成大工學院長候選人遭控論文「一稿兩投」　調查結果出爐

醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖看最新確診者5縣市完整足跡

雙北市長齊轟「陳時中防疫失職」　蘇貞昌：他再神仙也做不到

貨物列車出軌！台鐵急喊「無人傷亡」：僅是轉轍器被擠壞

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證　對話曝光...網爆氣

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

成大工學院長候選人遭控論文「一稿兩投」　調查結果出爐

醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖看最新確診者5縣市完整足跡

雙北市長齊轟「陳時中防疫失職」　蘇貞昌：他再神仙也做不到

貨物列車出軌！台鐵急喊「無人傷亡」：僅是轉轍器被擠壞

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證　對話曝光...網爆氣

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

支持陳嘉昌調查潑蟑案　徐巧芯：不能讓黑勢力看沒有

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

基隆東岸高架「6車連環撞」！特斯拉車尾凹陷爛毀　女駕駛送醫

不甩「控制狂」醜名！徐睿知百想人氣投票首日　力壓申惠善奪冠

台南「台版吳哥窟」即起閉園　因諾富特確診者足跡離園區不到1小時

韓男高生連摸3女團成員！興奮深吸一口「正妹手味」　下秒直接昏倒

基隆暖警趴高溫地面潛入水溝洞口　「通槍條」勾回祖傳三代戒指

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

不只驗血糖！外媒曝Apple Watch將可測「酒精濃度」

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

生活熱門新聞

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

三星手機標價少1個0　全國電子出售量曝光

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

確診水電爆「防疫新破口」　3天空檔來不及隔離

更多熱門

相關新聞

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證

台北林姓男子昨晚控訴，因跟案1134有共同活動史，又出現喉嚨痛、腹瀉等症狀，於是特地赴台北醫院採檢，並撥打防疫專線，由於擔心個資洩漏問題，他堅持不報身分證字號，還反過來怪院方。鬼打牆對話曝光後，遭眾人爆氣撻伐，他最後也趕緊將公審文刪掉。

柬埔寨疫情升溫　一銀決定當地分行定服務不中斷！

柬埔寨疫情升溫　一銀決定當地分行定服務不中斷！

陳時中投書加媒　指「台灣模式」可遏止疫情蔓延

陳時中投書加媒　指「台灣模式」可遏止疫情蔓延

法網延期一週後初步開放千人進場

法網延期一週後初步開放千人進場

南韓羽壇男神李龍大驚傳確診

南韓羽壇男神李龍大驚傳確診

關鍵字：

台北醫院採檢新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

李千那、是元介「根本沒分手」

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面