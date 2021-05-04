台北男「採檢不報身分證」遭晾急診外1.5hrs！院方無奈回應了

▲衛生福利部台北醫院。（圖／記者林振民攝）

記者李佳蓉、張乃文／綜合報導

台北一名林姓男子3日晚間在臉書控訴，他跟案1134有共同活動史，稍早特地到台北醫院急診部採檢，結果院方要求先提供身分證字號，他擔心「個資外流」拒絕，竟不得其門而入，讓他氣得發文痛批醫護。不料文章一出，反遭網友砲轟。對此，台北醫院也證實確有此事；另指揮中心尚未回應。

院方今（4）日受訪時強調，以醫院立場需要病人配合提供醫療相關資料，後來仍有派專人到急診室外向患者諮詢、採檢，希望一切能保持防疫的規定。至於採檢結果為病人隱私不便透露。

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林男在爆料公社發文指出，他曾跟案1134曾待在同一活動場所，儘管前後相差10分鐘，但考量4月29日出現喉嚨痛、鼻塞、肌肉痠痛等症狀，因此根據1922疫情專線指示，就近到台北醫院採檢。他表示，騎車抵達醫院後，在門外撥打院方專案部分機，但對方先後詢問姓名、接觸史、症狀及身分證字號，讓他頓時覺得個資遭侵犯。

當下林男強調，他不知道電話另一頭的人是誰，擔心個資會外洩，除非有專人當面協助，否則他不願透露身分證字號。院方則在電話中表示，「林先生，如果你不在電話中告知身分證字號，我們是無法受理掛號的，也不會有醫師或護士出去協助您就診！」

林男一聽更不樂意了，在電話中回道「蛤？我擔心個資問題，所以不願在電話中提供身分字號，只要你們院方有人出來，我就願意提供，啊你們不給我進去，外面又沒人協助我掛號，那我有個資疑慮，是要怎麼掛號？」

院方解釋，「如果您不提供，我們就無法幫您掛號，這是醫院的規定...請您提供身分證字號，不然您在外面等再久，也不會有人出去協助您。」不過，原PO不從，堅持要院方先派人出來，雙方僵持不下，氣得他又打給1922。1922接聽後，一樣請原PO遵照醫院流程，「我們無法干涉醫院，可否請您再跟醫院溝通看看...」

最後，經過一番交涉後，林男在門外又等了12分鐘，院方才終於妥協，派人出來詢問狀況、採檢，並請原PO回家自主健康管理。