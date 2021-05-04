陳時中投書加媒　指「台灣模式」可遏止疫情蔓延

▲衛生福利部長陳時中。（圖／指揮中心提供）



文／中央社記者胡玉立多倫多3日專電

加拿大國會山莊時報今天刊登衛生福利部長陳時中投書，文中分享台灣抗疫經驗，強調「台灣模式」可持續遏止疫情蔓延，籲請世界衛生組織及相關各方堅定支持將台灣納入世衛。

陳時中在國會山莊時報（The Hill Times）網路版，以「台灣可以幫忙—與世界建立更具韌性及包容力的全球衛生體系」為題投書指出，因醫療體系健全、檢驗策略嚴謹、資訊透明公開及公私部門合作，台灣是全球應變疫情最成功的國家之一。

他表示，「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再次證實，台灣不應被置於全球衛生網絡之外，我們是全球新興傳染病威脅的監測及警報系統中不可或缺的一環，且台灣模式可以持續遏止大流行的蔓延」。

此外，台灣也在大流行中，展現生醫治療及相關工具的快速研發及產製能力 （包括兩款第二期試驗中的COVID-19疫苗）。因此，台灣如能全面參與全球COVID-19試劑、疫苗及治療藥物的供應平台，將能有所貢獻，攜手和世界合作。

陳時中表示，新興傳染病對全球人類健康及經貿旅遊的威脅從未間斷過，疾病大流行可因國際航空運輸而加速散播到全球各地。他籲請世界衛生組織（WHO）及相關各方，堅定支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

他說，自2019年底COVID-19從中國武漢傳出至2021 年3月底為止，已造成全球超過1億2600萬名確診病例、270萬人死亡，對全球衛生、經濟及社會等層面產生巨大衝擊，亦嚴重威脅各國為聯合國永續發展目標（SDGs ）所做的努力。

在投書中，陳時中詳述台灣對抗COVID-19疫情的過程及成果，指台灣因地理鄰近中國，曾被預測會是受疫情影響最嚴重國家之一。然而，因為有2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，台灣並未忽視所收到的警訊，依據不斷更新的各種官方及非官方資訊，研判該新興疾病的傳播及嚴重程度已超過全球各界所認知。

台灣自2019年12月31日起充分利用各種資訊來加強監測，自2020年1月21日發生首例確診個案後，更不斷針對此疾病實施公共衛生阻絕措施。

至2021年4月22日，台灣僅有1086起確診案例（含11例死亡），大部分民眾維持正常的生活及工作。自大流行發生起，台灣持續遏止COVID-19，且曾締造2020年4月至12月連續253天無本土病例的紀錄。

至目前為止，台灣僅發生兩次與醫院相關的COVID-19流行事件，且均獲有效控制，總共11例確診，無醫療工作者死亡。

投書指出，有了及早且有效的公衛控制措施，COVID-19對台灣造成的經濟影響較輕微。台灣2020年國內生產毛額（GDP）成長約為3.11%，其中第4季更成長4.94%，與全球經濟衰退形成鮮明對比。

另一方面，民眾對政府的信任及合作，是此次台灣成功抑制COVID-19大流行的一重要因素。

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政府秉持著合理應對、最小損失、循序漸進等原則制定疾病管制規定，努力符合民眾知的權利，同時維護個人隱私與自由；也堅持公平原則，對弱勢族群（包含移工）提供優先保護，以主動回應人民的期待。

陳時中指出，COVID-19大流行為所有國家帶來沉重打擊。台灣做為國際社會負責任的一員，將盡最大努力與WHO及全球衛生領袖合作，確保人人皆可享有健康的生活方式及工作條件；亦將監測健康不平等情形，以有效倡導所有人皆可獲得高品質的醫療衛生服務。