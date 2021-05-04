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台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

圖、文／鏡週刊

蟑螂竟成金雞母！49歲的謝瑋晏原是汽車業務，多年前因緣際會脫掉西裝改養蟑螂，如今成為全台最大的蟑螂培養戶，還培育出1隻5,000元的黃金蟑螂，更計畫將來帶著蟑螂大軍進攻中國市場。本刊日前接獲投訴，指謝瑋晏將賣不完的蟑螂倒進馬桶，謝瑋晏對此大聲喊冤，認為自己在短時間內業績成長而招來同業嫉妒，已向警局報案並提出告訴，要捍衛自身的名譽。 

▲蟑螂不只是爬蟲動物的飼料，單價150元的黑色馬達加斯加蟑螂因外型威武，被昆蟲玩家當成寵物。（圖／鏡週刊提供，下同） 

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許姓民眾日前在網路上爆料，指綽號「白龍」的全台最大蟑螂培養戶謝瑋晏，將賣不完的蟑螂倒進馬桶中，更高調地把倒蟑螂的影片放在網路炫耀，倒之前還大聲數著「一、二、三」，看著數萬隻蟑螂在馬桶中掙扎放聲大笑，行徑極為囂張。

被爆料遭撻伐　怒控同業抹黑

許姓網友指責謝男：「把不要的蟑螂全都往馬桶裡沖，但一般工寮馬桶沒有化糞池，家庭用馬桶才有。」並將謝男倒蟑螂的影片轉貼到「爆料公社」，認為要是這群蟑螂沒有死，肯定會造成生態汙染，且嚴重造成清潔人員困擾。

這篇貼文引發網友強烈撻伐，怒罵謝瑋晏「噁心」「自私」，甚至用三字經問候謝瑋晏的父母，網友不分青紅皂白的謾罵讓他忍無可忍，向爆料的網友提出告訴，怒控這一切都是「同業抹黑」。

謝瑋晏日前曾在網路po沖蟑螂進馬桶的影片，遭網友轉貼到爆料公社（圖）而引來撻伐。（翻攝自臉書）

3月30日，本刊前往謝男位於泰山的蟑螂養殖場，廠內堆疊大量塑膠桶和材料，空氣中飄散著淡淡的青草味，角落還有一隻烏龜在水箱裡悠閒游泳，乍看之下與一般工廠沒有不同，除了烏龜水箱裡有多隻垂死掙扎的蟑螂外。

「丟進水箱的多半是最廉價的櫻桃紅蟑，也就是影片中被倒進馬桶中的蟑螂，每隻價格從1到5元不等，丟進水中3分鐘內就會死亡，是紅龍魚、烏龜、蜥蜴、守宮等動物最好的飼料，牠們一離開生長的象牙塔就難以活命。」謝瑋晏表示，影片中的蟑螂多半年老瀕死，雖然一般客戶看不出來，但蟑螂年老會導致體內的蛋白劣化，在商品市場上不得不淘汰。這些生物在野外沒有生存的機會，更遑論繁衍生殖而造成環境破壞或生態浩劫，若交給垃圾車或其他方式丟棄都會造成他人困擾，沖進馬桶銷毀才是最好的做法。

謝瑋晏帶著記者進入他最寶貴的培育室，在寂靜中能聽到如浪潮般的細微聲響，不到10坪的空間竟養育超過270萬隻小生命，牠們多半躲在方形大塑膠桶中，一打開蛋形培養皿就能發現密密麻麻的蟑螂，但牠們連垂直攀爬都很困難，整間房的蟑螂市價超過300萬元。

「白龍專業養殖場」位於泰山，乍看之下與一般工廠沒有差別，但廠內卻培育了百萬隻小生命。

「這些是蟑螂中的貴族，又貴又難伺候。」謝瑋晏說，他一天照顧這些萬頭攢動的生物超過12小時，不僅得每日調配牠們吃的飼料，濕度、溫度跟燈光都要注意，若有閃失就是死屍遍野。

謝瑋晏提到，去年9月，工廠曾因人為疏失導致停電，廠區蟑螂在幾天內死了一半，損失至少200萬元，這些貴族和一般人家中生命力極強、打不死的小強完全不同，稍有常識的人就會知道，人工飼養的蟑螂是如何的嬌生慣養，網路撻伐根本是同業有心陷害。

 人工飼育的蟑螂極為嬌生慣養，謝瑋晏的廠區曾因停電導致蟑螂死了幾乎一半，損失至少200萬元。

蟑螂是一般人家中的害蟲，卻是謝瑋晏眼中的金雞母。

培育黃金蟑螂　一隻身價5000元

現年49歲的謝瑋晏，原先是汽車業務，憑藉專業知識和流利口才，曾創下單月收入50萬元的記錄，但在5年前決定改行，與朋友合作飼養被當成飼料的螳螂，從此踏入昆蟲培育的領域。

他最初培育螳螂、麵包蟲，最後發現蟑螂是少有人碰的藍海，還跑到新店研習，隨著蟑螂產業規模逐漸發展，他的野心也越來越大，在品質加持和策略競爭下，很快就成為台灣最大的蟑螂培養戶，每月收入至少20萬元，「蟑螂王」的稱號可謂當之無愧。

謝瑋晏偶然培育出黃金蟑螂，立刻被玩家以一隻5,000元收購。

▲謝瑋晏偶然培育出黃金蟑螂，立刻被玩家以一隻5,000元收購。

蟑螂王的廠區除了市面常見的杜比亞和櫻桃紅蟑，還有形似甲蟲的馬達加斯加黑蟑螂，單隻售價就要150元，謝瑋晏更培育出世界少見的「黃金蟑螂」。

黃金蟑螂其實是杜比亞的白化畸形種，不同於蟑螂常見的咖啡色，牠翅膀透明，在燈光照射下還會有閃亮色澤，更沒有一般蟑螂的腥臭味，首隻黃金蟑螂問世時，就立刻被玩家以一隻5,000元的價格收購。

黃金蟑螂原是杜比亞的突變種，在謝瑋晏的培育下族群日漸龐大。

在謝瑋晏的刻意培養下，黃金蟑螂的族群日漸龐大，不僅有趨之若鶩的昆蟲愛好者將牠們當寵物飼養，讓人人喊打的蟑螂也有被疼愛的機會，連中國都有企業來談跨海合作。

養蟑螂在中國不算少見，在菜市場都能見到整箱活跳跳的蟑螂，但謝瑋晏說，中國蟑螂的生存環境多半欠佳，最多只能當成紅龍魚、烏龜、蜥蜴、守宮等動物的大餐，他卻期望蟑螂不只是飼料，這些高蛋白零脂肪的生物還能成為甲殼素和健康食品的原料。

成為討債幫凶　廠區多次失竊

但這些被呵護成長的蟑螂卻成了有心人士的犯案工具，去年(2017)7月，新北市永和區一名50歲的陳姓男子因財務糾紛，經營的理髮店連續5日被貼上恐嚇紙條，還遭邱姓嫌犯傾倒整箱蟑螂，邱嫌事後坦承，這些蟑螂是花800元、向謝瑋晏經營的白龍養殖場購買。

眼見金雞母成討債幫凶，謝瑋晏萬般心疼，坦承邱嫌購買大量蟑螂時，他直覺有異，但顧及客人隱私而沒有多問，更沒想到蟑螂討債的新聞使他一夕爆紅，除了生意源源不斷，也讓同業對他的嫉妒越來越重。

謝瑋晏是全台最大的蟑螂培養戶，廠區內共有超過270萬隻蟑螂。

「這年頭連蟑螂都有人破門要偷，我實在想不通。」謝瑋晏說，他的工廠曾多次被潛入，有幾回發現廠區內的工具遭人動過，還有2次是門鎖被直接破壞，歹徒進入培養室偷走數萬隻蟑螂，讓他損失至少10萬元。

謝瑋晏苦於沒證據而無法提告，只能換鎖並加裝監視器，期望嫌犯有所警惕，但這時又有同業將戰場轉移至網路，讓他忍無可忍，已向林口警分局報案並提出妨害名譽告訴。案情目前尚未有進展，但他選擇挺身而出守護經營已久的事業，更要捍衛蟑螂王的名譽。

蟑螂是烏龜、蜥蜴等動物的最好飼料，但謝瑋晏期望能將蟑螂變成寵物，甚至是甲殼素的來源。

網路爆料使謝瑋晏受到網民攻擊，不分青紅皂白地辱罵，讓他憤而提告。

 

牠們都是吃蟑螂長大的

 

蟑螂是一般家中人人喊打的害蟲，但牠們不吵不鬧、營養成分高，是許多玩家餵食爬蟲類動物的飼料首選，樹蛙、紅龍魚、倉鼠、烏龜、蜥蜴、守宮等寵物都會將蟑螂當成可口大餐，水族館、兩棲館甚至木柵動物園都必須定期購買蟑螂，好讓園區內的動物補充營養。


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