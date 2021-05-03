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女兒狂弄丟橡皮擦！媽超狂反擊「看妳怎掉」　網搖頭：會有分屍案

▲▼媽媽控訴女兒一周內弄丟3個橡皮擦。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

▲媽媽控訴女兒一周內弄丟3個橡皮擦。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

記者陳怡靜／綜合報導

家長都有過替孩子準備新文具，不久後總會無故消失的經驗，簡直是國小家長們必經的「都市傳說」。一名媽媽表示，女兒在一周內弄丟了3個橡皮擦，她乾脆開大絕，直接買一顆超大橡皮擦給女兒「我看妳怎麼掉」，沒想到這招讓網友們全搖頭，認為絕對會造成「分屍案」。

一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，女兒最近時常弄丟橡皮擦，一周內就弄丟3個，為了避免這種惱人的情況再出現，她乾脆買一塊「巨型橡皮擦」給女兒，「我看妳怎麼掉！」

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▲▼媽媽控訴女兒一周內弄丟3個橡皮擦。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

▲過來人直言，一定還是會弄丟。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

沒想到貼文一出，網友們一面倒不看好，許多過來人紛紛表示，「大的更容易不見」、「信不信，她還是有辦法的」、「我們家的也是，結果還是被拿走」，甚至有人直言，「一定會被分屍」、「一大塊回來變成6-8小塊」、「小孩會用尺切成一小塊然後就又不見」。

不過也有家長分享妙招，「在橡皮擦上寫『我愛xxx』（xxx是妳的名字或配偶的名字，好讓老師或你孩子一目了然這是他的橡皮擦），好神奇，我女兒的橡皮擦，沒有不見已經快三個禮拜了！」、「我直接買50個回家看她多厲害，我買了50個之後，她再也沒弄丟過」。

貼文一出不久，立刻有另一名網友發文，「剛看到有人抱怨女兒一直掉橡皮擦，我要抱怨一節課可以撿這麼多橡皮擦...」讓眾人紛紛笑回，「原來都跑到你那了」、「原來那家的橡皮擦都掉到你們家了」、「版主你們是講好的吧」。

▲▼媽媽控訴女兒一周內弄丟3個橡皮擦。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

▲另一名網友發文回應。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

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