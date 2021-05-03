媽開口就要錢！3個月「花完退休金」在家當活死人　兒：被折磨25年

▲原PO忍無可忍上網發文抱怨。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一年一度母親節就要到來，不少家庭開始歡慶母親節，感謝媽媽這一年來的照顧，但這名網友卻表示，媽媽開口閉口就要錢，待在家只會吃飯、睡覺和看電視，家事都不願意做，明明還可以出工作，卻跟銀行借款辦退休，且3個月就把退休金跟借款全花光，讓他氣得直呼「妳實在沒資格過母親節！」

這名網友在臉書「爆怨2公社」發文，媽媽開口閉口就是要錢，看到他存錢還罵說「有錢沒讓我過好日子，竟然存錢想自己過好日子」，讓他超生氣，把家搞得支離破碎，還留下債務，沒錢的時候就回家討錢，明明還可以出外工作，卻不願意努力，「跟銀行借款後，還敢辭職還辦好退休，然後不到3個月花光所有的退休金，借款」。

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原PO指出，媽媽每天在家只會睡覺、吃飯和看電視，事情都不做，「就連拿垃圾去巷口丟垃圾車，也不願意，還要求我們要再一個月要再給5000元的零用錢」，自從13歲之後媽媽就沒盡到母親的責任，「算養了12年，我弟妹更少，但被折磨了25年」。

▲網友們認為可以去跟法院申請，免除扶養義務。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO無奈，以為媽媽中風之後，會因此而改變決定振作，沒想到依然頹廢，「不運動，不復健，還說要等死，我們每一個都因為妳變乞丐，然後都靠自己再變成平常人的」。

貼文一出後，網友們都在底下留言鼓勵原PO，「有這樣的母親確實會把小孩拖累到會崩潰」、「放心在這盡量抱怨，一定得抒發一下，切記不要憋壞，對自己好一點把自己照顧好」。也有網友建議原PO可以去跟法院申請免除扶養義務，「只要能向法院提出證據證人證明、父或母未盡養育之責、經法官查證、有機會判免扶養」。