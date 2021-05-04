警界聚餐遭潑千隻蟑螂！中山分局「指出關鍵地點」：應是餐廳糾紛

記者邱中岳、林昱萱／台北報導

雙北警局長3日晚間，參加北市大安區臥龍義警中隊在中山區舉行的餐敘，但席間卻突然闖進2名黑衣人潑灑上千隻蟑螂後逃逸。對此，中山分局於4日上午出面說明，目前調查發現黑衣人疑似與餐廳有糾紛的可能性較高。

▲嫌犯在大廳潑蟑螂。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局表示，「分局獲報抵達現場後，潑蟑螂的嫌犯已經逃逸，經調閱資料後發現，現場疑似有2名潑蟑螂的男性、還有1男1女疑似在現場把風，而4名嫌犯潑灑蟑螂之後，利用步行、汽機車等變換交通工具的方式躲避警方緝捕。」此外，中山分局也提到，關於犯嫌動機，目前經初步訪查，認為與當時在餐廳內的個團體可能性較低。

▲中山分局說明案情。（圖／攝影中心攝）

中山分局提到，「初步訪查後認為，黑衣人與餐廳糾紛可能性較高，因為當時黑衣人是在大廳潑灑，並沒有進到宴會廳內，不過目前仍不排除各個可能性，也會全力會追查幕後指使者，如果涉及黑幫勢力，決不寬貸一定會嚴厲掃蕩。」另外，中山分局也表示，「我們相信犯嫌是有預謀的，目前已經鎖定5人積極追緝當中，這些被潑的蟑螂是飼料蟑螂，而這些購買的資料也會做為我們的相關證據之一。」

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

喝完玉米濃湯昏睡！她朦朧中甦醒：有東西在我嘴巴 起床記憶喪失

快訊／年輕男打AZ疫苗暈針！緊急送醫搶救中

潑「上千隻蟑螂」10秒洗臉影片曝！黑衣人猛灑逃光 警界全怒了