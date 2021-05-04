開一半黑影竄出！桃園「平頭哥」馬路中趴睡10秒　網傻眼：太尷尬

▲有網友開車行經桃園區中平路時，竟碰到假車禍。（圖／翻攝自臉書社團／桃園爆報，下同）

網搜小組／閔文昱報導

一名男網友在臉書PO出行車紀錄器，可見駕駛3日晚間開車行經桃園區中平路，見一名路人突然從路旁衝出，並倒臥在路中央，馬上煞車停下，疑似是這名路人想製造假車禍「碰瓷」，讓網友不禁吐槽，「演技太差了吧！」

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這名網友在臉書社團「桃園爆報」PO文分享，表示在3日晚間駕車行經桃園區中平路時，遇到1名路人疑似想製造假車禍，從馬路旁突然衝出後，側趴躺在斑馬線上，就在原目擊駕駛的車前，期間還有幾輛機車快速的從他身旁騎過，場面相當危險，一路躺了長達10秒後，最後路人看駕駛不願下車搭理，這才慢慢起身離開現場。

畫面曝光後，許多網友紛紛表示，「不近一點再倒」、「這個喇叭一定按到大家都來看他」、「身體不痛嗎？」「傻瓜，九成九車子都有行車記錄器」、「倒太快了，失敗！回去練好再來」、「喇叭按下去，按到他阿祖顯靈」、「演技太差了吧！」、「這種人最可惡」、「開快點就不敢躺在那裡」、「不找大貨車、聯結車試試」、「後面也太尷尬了吧⋯⋯」

事實上，製造假車禍的恐怕已經觸犯刑法第339條的詐欺取財罪，可被處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。民事方面，不僅可以要求對方返還從你這邊騙走的錢，甚至有造成車輛損壞的時候，也可以要求對方賠償維修費用。

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