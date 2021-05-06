林昶佐打疫苗「露胸肌」還不夠　這些歐美政壇猛男「半裸」炸胸毛

▲林昶佐露胸肌打疫苗引發討論，歐美政壇早以吹起脫掉上衣接種疫苗的風潮，畫面十分養眼。（圖／美聯社、林昶佐臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

立委林昶佐上空「露胸肌」打疫苗，引起網路熱議，甚至還點名其他男立委一起響應。不過其實，歐美政壇早以在社群媒體分享「接種疫苗拍照」（Vaxxie），而第一位露出「胸肌」接種疫苗的人物，就是希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。

林昶佐5日親自到萬芳醫院自費注射了第一劑，要用行動打破謠言。隨後在臉書釋出照片，他大方露出結實的左手臂給醫護人員施打疫苗，另外附送壯碩的「胸肌」跟「腹肌」，明顯的六塊肌曲線令網友為之瘋狂。

許多網友留言，「這是在示範『要這麼壯才能打疫苗』嗎？」、「打疫苗露胸肌是一種禮貌」、「是不需要刻意用力逼腹肌啦...想逼死誰」、「『疫苗接種正確拍照姿勢標準』出爐！」、「想當護理師」。

政治人物帶頭施打疫苗總是引發關注，而第一位「露半胸」打疫苗的政治人物掀起話題的，就是希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），他解下衣釦大方袒露胸肌，還可看到他濃密的胸毛，醫護人員則細心施打疫苗。

▲希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（圖／美聯社AP）



▼法國衛生部長韋杭（Olivier Veran）打疫苗。（圖／美聯社AP）

同樣也露半胸的還有法國衛生部長韋杭（Olivier Veran）；而英國國防部主管退伍軍人事務的次長梅瑟（Johnny Mercer）更直接脫掉上衣施打，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）同樣也是脫掉上衣，露出結實的上半身打疫苗。

克羅埃西亞財政部長馬里奇（Zdravko Marić）雖然沒有袒露上身打疫苗，但是緊身T-shirt早已被他的胸肌、腹肌、二頭肌撐爆，也掀起一陣討論。

▲英國國防部主管退伍軍人事務的次長梅瑟（Johnny Mercer）裸上身打疫苗。（圖／翻攝梅瑟推特）