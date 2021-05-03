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台商泰國確診偷搭5／2班機回台「入境就發燒」　長榮航空回應了

▲▼0429記者會,陳宗彥。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

一名在泰國確診的台商遭爆偷偷搭機返台，目前在台灣住院治療。我國駐泰代表處證實此事，該名台商搭乘5月2日長榮航空BR212班機抵台，呼籲同日搭乘同班機返台旅客立即接受採檢並隔離，對此，長榮航空表示，一切訊息以指揮中心公布為主。

我國駐泰代表處稍早在臉書證實，泰國北柳府衛生局於2021年5月1日欲通報國人沈姓男性台商確診新冠肺炎，因持續未聯絡到當事人，經查得知該沈姓台商已搭乘5月2日長榮航空BR212班機抵台，該台商因在入境時已出現發燒症狀，下機後已住院治療中。

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

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▲泰國台商確診「偷搭長榮航空返台」，緊急匡列同一班機前後2排乘客。（圖／示意圖／記者賴文萱攝）

駐泰國代表處呼籲，過去數日內曾與該沈姓台商接觸之親友，或於同日搭乘同班機返台之旅客請立即接受採檢並隔離，以防疫情持續擴散。

長榮航空回應，一切訊息以指揮中心公布為主。不過，長榮航空強調，所有航班皆會要求每位搭機旅客於辦理登機手續時，均須附上健康聲明書及搭機三日內之陰性核酸檢測報告，確認旅客符合搭機規範方可登機，以確保同班機其他旅客及機組員的安全與健康。

至於泰國台商昨外入境，在機場表達有症狀因此送醫採檢，在泰國是否違反規定？是否違反確診者登機規定？指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會表示，還有待後續釐清。

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泰台商染疫「偷搭機回台」　指揮中心回應了

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