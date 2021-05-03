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母親節賞花何處去？　2021桃園繡球花季復興區各區農場爭艷

▲2021桃園繡球花季復興區各區農場展開。（圖／農業局提供）

▲2021桃園繡球花季復興區各區農場展開。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

首屆桃園繡球花季5月8日起至6月19日，於台七桃花源休閒農業區辦理。市府副秘書長邱俊銘3日表示，本次活動結合桃園復興區各家農場，推出各項農事體驗；活動以枕頭山魅力商圈為主會場，期間配合復興區當季盛產桂竹筍、媽媽桃、高山茶、綠竹筍等多樣優質農產品推廣活動，讓造訪民每周都能體驗到不同樂趣。▲2021桃園繡球花季復興區各區農場展開。（圖／農業局提供）

▲首屆桃園繡球花季於台七桃花源休閒農業區辦理。（圖／農業局提供）

此外，繡球花開幕式活動適逢母親節，現場將贈送前300名母親一盆繡球花，願以繡球花「多彩而高貴」給予現場母親一個難忘的母親節。同時場域規劃活動「主花區」，以商圈為出入口，民眾可走進枕頭山步道內的各家農場賞花；假日期間民眾更可以搭乘接駁車在接駁點2(台七線12.6公里處/公車站牌枕頭山口)下車，由另外一個出入口進到主花區，順行健走約2.2公里、50分鐘即可抵達主會場枕頭山魅力商圈，挑戰山林高低起伏的道路，健康運動又能兼顧遊樂休憩。▲2021桃園繡球花季復興區各區農場展開。（圖／農業局提供）

▲▼繡球花「多彩而高貴」深受大家喜愛。（圖／農業局提供）▲2021桃園繡球花季復興區各區農場展開。（圖／農業局提供）

農業局郭局長承泉表示，本次活動串聯超過復興區20處以上的農場，並規劃2處大型裝置藝術，分別設於主會場枕頭山魅力商圈「尋覓美滿」、大溪老茶廠「愛情隧道」，還有設計8處的小型裝飾藝術，分別位於瑞士鄉村、中興花卉、祿客農莊、翠墨莊園、普拉多山丘假期、丸山咖啡、陽光休閒農莊、基國派老教堂，讓民眾打卡拍照集滿專屬桃園繡球花的紀念。

為了讓民眾更方便到達主會場，活動期間每周六、日及國定假日端午節都有安排接駁車，從上午10點到下午5點，每半小時一班，從東興宮接駁到主會場及仁愛停車場，歡迎民眾搭乘桃園客運到主會場枕頭山站後或是自行開車停放到停車場，即可搭乘接駁車自由移動。除了賞花之外，多家農場都推出相當精彩的農事體驗活動，超過15種以上的農事體驗分別於平假日辦理，民眾可依時間自行上網報名。

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