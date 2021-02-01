桃園復興光華地區崩塌變位加速　水保局邀專家學者現勘

▲桃園復興光華地區崩塌變位加速，崩塌地頭部開裂情形。（圖／農委會水保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農委會水土保持局於1月30日邀集學者專家及相關單位現勘光華地區大規模崩塌潛勢區，以確實掌握崩塌滑動情形。 根據近日監測成果顯示邊坡變位速率有持續增加趨勢，研判邊坡有高度致災風險，水保局及所屬台北分局立即於29日同步啟動防災應變工作，並於1月30日成立災害應變小組。

水保局指出，光華地區位於桃園市復興區華陵里，屬大規模崩塌區潛勢區（編號桃園市−復興區−T002），因長期2012年迄今，有邊坡滑動情形，水保局台北分局即針對光華地區進行調查及監測工作，該潛勢區範圍約7公頃，滑動深度介於5至27公尺。

▲崩塌地頭部光華農路現勘情形。

水保局表示，為掌握該潛勢區崩塌現況，水保局於30日邀集桃園市政府相關單位、復興區公所、中興大學土木工程系蘇苗彬教授、中央大學應用地質研究所董家鈞教授、成功大學防災中心及青山工程顧問公司等專家學者赴現場勘查，共同商討緊急防災應變作為。經現場綜合評估後，該地區雖無保全住戶，但如發生崩塌破壞，恐將直接影響導致光華農路、光華道路安全。

因現況崩塌區頭部之光華農路路基嚴重下陷，不利通行，已請復興區公所於該路段進出口設置警告牌及設置紐澤西護欄，避免人員及車輛進入；崩塌地下方之光華道路，為防範土砂下移，復興區公所亦會設置警告設施，並於路旁堆置貨櫃，以攔阻崩塌發生時下移土砂，避免土方下移立即影響行車安全，以爭取預警反應時間。

▲光華農路封路情形。

水保局長李鎮洋強調，除持續加強該崩塌地之監測守視工作外，為強化崩塌災害之預防，水保局將於2月1日下午2時邀集行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、水利署北區水資源局及地方政府等，於桃園市復興區公所召開「大規模崩塌災害預防及因應研商會議」，期能透過該會議之舉開，讓相關機關了解崩塌之情形，並共同研議相關防救災工作。

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