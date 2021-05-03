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社會 社會焦點 保障人權

超商教訓子女遭店員報警　虎媽連兩天上門嗆：換掉他不然會出人命

▲▼生氣,憤怒,罵,兇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市一名林姓母親因在便利超商管教子女，遭店員目睹勸阻竟拿雨傘揮打恐嚇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名林姓虎媽在便利商店教訓子女，一旁黃姓店員見狀上前制止，林女心生怨恨連續2天竟上門，當著另2名店員面前恐嚇，「請你們店長把他們換掉，不然遲早會出人命」等語，並指著櫃子上的酒瓶表示要K店員。士林地方法院依犯恐嚇危害安全罪，處林女拘役30日，可易科3萬元。

林女於今年3月18日晚間9時許，帶著子女前往便利商店消費，便到一旁休憩區大聲喝斥教訓子女，一旁黃姓店員見狀上前制止勸阻並報警處理。

林女心生不滿，竟連續2天到便利商店找黃姓店員，第1天黃男並沒上班，林女竟對門市另2名店員嗆聲「請你們店長把他們換掉，不然遲早會出人命」，並指著店員身後酒瓶表示「不然我給他K下去」，甚至離開前更拿起手上雨傘，回頭稱「誰動我，我就給他K下去」。

第2天林女又跑去店裡，黃男在店裡，但因為其他2名店員都聽見昨天林女恐嚇言語，擔心黃男生命安全並要求他先行躲避，林女依然不放棄，竟在門市尋找黃男，找了許久沒找到，便拿著布丁大喊，「有本事給我出來啦！我布丁一定要砸臉上。」

合議庭認林女因不滿被出言制止管教子女方式，竟連續2天前往便利商店出言恫嚇導致黃男心生畏懼，尚未跟黃男達成和解，念在林女犯後終知坦承犯行，態度尚可，仍依恐嚇危害安全罪處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

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