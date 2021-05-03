北部飯店「徵26K學徒」月休6天！他酸：不如去超商　反被網友砲翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友昨日到北部某間知名飯店應徵學徒，月休6天，薪水開2萬6，這讓他萌生不如去做超商店員的想法。沒想到，抱怨文被一面倒罵翻，還有許多人不客氣反問，「你有什麼一技之長嗎？」

網友昨在「爆怨2公社」發文提到，「剛剛去一家知名飯店應徵學徒，月休6天，早9晚8，空班2小時，一切正常，直到我問薪水，結果開價2萬6000元，而且還是含全勤？我滿頭問號，心想那我去做7-11就好啦，何必在廚房高壓的環境做事。」

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他認為，雖然是去學技術，但現在不同以往了，「怎還有人拿香蕉，是想請猴子啊？」怎料，大部分網友並不買帳，紛紛留言嘲諷「學徒就是這樣，不然怎叫學徒」、「支持你去超商做到退休」、「當學徒就是給你機會學習，有能力出師自然海闊天空，你這樣的心態還要怪東怨西扯老人？你還是乖乖當店員去吧，這種抗壓性沒必要浪費自己的時間，反正你也學不會」、「學徒2萬6有問題嗎？學會了就不只這個價位了」、「你真的懂學徒是什麼意思嗎」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

還有不少過來人感慨，「我餐飲業從洗盤工做到副廚，今天給你26000，你能為了這個廚房做什麼？你回答這句就好」、「是現在所謂的後草苺世代了嗎？沒吃過苦就喊苦，你老爸知道你用他當擋箭牌嗎？我以前一天學徒800，休4天欸」、「雖然我不是學廚師的！但我剛去做學徒一個月9000，也沒所謂的周休」。

面對網友罵聲，原po不甘示弱直呼，「我是北部人，不是南部，也不是活在我爸那年代，不要倚老賣老的什都不知道就來砲轟。」另外，也是有人站他這一邊，表示「都什麼時代了，還在以前？就是這樣才一堆慣老闆」、「很討厭那些說以前怎樣怎樣，不然你拿以前的學徒薪水來現代生活」、「好多奴性堅強的人喔，難怪台灣慣老闆那麼多」。