猥褻犯強制治療9年「黔驢技窮」　放出半年潛入民宅摸女背

記者黃翊婷／綜合報導

彰化盧姓男子2007年間因闖入民宅猥褻13歲少女，加上涉犯其他案件，被法院裁定入獄3年5個月，並接受長達9年的強制治療。後來他提出聲明異議，認為13名鑑定評估委員中，有12人認為治療已經是「黔驢技窮」，自己也下定決心不再犯，希望能重獲自由，最後在去年9月間獲准，哪知道才出院大約半年，他又因為闖入民宅摸女主人的背部，日前被警方依法送辦。

▲盧男認為自己接受強制治療，就像是在繼續坐牢。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案當事人無關）

盧男2011年曾犯下妨害性自主案件，被判刑5年定讞，並在2004年假釋出獄；但2007年間，他又闖入民宅猥褻13歲少女，被判刑1年，加上闖入民宅、詐欺、妨害自由等罪，合併應執行刑期為3年5個月。

盧男2008年3月入獄，2011年8月25日執行完畢，但因為服刑期間被評估小組認為有再犯之虞，因此需要進行強制治療。他多次對此提出異議，直到2020年3月，參與鑑定評估的13名委員中，有12名同意停止強制治療，僅有1名反對；而這12名委員認為，強制治療超過9年已經是「黔驢技窮」，所以建議釋放，以吃藥換取不犯罪，並輔以電子監控。

▲盧男出院半年，就闖入民宅偷摸熟睡女主人的背部。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

雖然台中高分檢認為盧男的再犯率為45％，並沒有顯著降低，應該繼續接受治療；但盧男提出異議，強調強制治療形同坐牢，他已經服刑超過12年，付出慘痛代價，也下定決心永不再犯，最終在2020年9月4日獲得准許。

然而，根據《自由時報》報導，盧男出院才半年，就再次闖入民宅，當時男屋主正好在洗澡，他便將目標轉向正在房間中熟睡的女主人，並伸手撫摸對方背部，結果被當場抓包，日前被警方依妨害自由、竊盜未遂等罪嫌送辦，檢方則在29日展開分案調查。