半夜3點接訂單！過3分鐘「奧客1句」氣炸他：不用裝大爺

▲接單3分鐘被嫌騎太慢。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

外送爭議不斷。一名外送員抱怨，前幾天半夜3點接了一筆訂單，沒想到收到餐點才過3分鐘，就被顧客嫌說「騎太慢」，讓他一秒火大回嗆「我送你一單才了不起50元，不用裝大爺」。貼文一出，掀起網友熱議。

原PO在「爆怨公社」貼出一張對話截圖，事發於23日凌晨3點06分，外送員遭顧客嫌棄騎太慢，讓他一秒回嗆「很抱歉嘿，大半夜的你如果要趕的話，自己出門買。才接到單3分鐘，我送你一單才了不起50元，不用裝大爺。」

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▲深夜接訂單，外送員看奧客1句話秒氣炸。（圖／翻攝爆怨公社）



收到餐點不過3分鐘的原PO認為超倒楣，無奈表示「偶爾跑好玩也可以遇到這樣的人，幫辛苦的外送員教一下奧客尊重別人！」對此，網友紛紛大讚說「漂亮」、「很好啊，這樣回剛好而已」、「好療癒」、「卡個無懼負評」。

還有網友氣說「人家也是辛苦外送，不需要這樣子吧！如果騎太快出車禍難道你要負責嗎？台灣就是一堆這種自私的人」、「真的是不怕死的挖鼻屎在他餐點裡面」、「拿回去放在店家叫他有本事去自取」、「明明是爆怨，但為什麼這麼療癒」。

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