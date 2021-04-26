雨天車禍4年輕人幫擋車、贈傘　高雄夫妻「想當面道謝」獲讚爆

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市一名人夫25日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，當日下午在前鎮區中山路跟正勤路發生車禍，有3名好心的年輕人跑來幫忙檢查傷勢，還有另一名年輕人把雨傘留給受傷的妻子，讓夫妻倆相當感動，幸好之後檢查傷勢並無大礙，而之所以PO出這篇文章，也是希望可以找到這4人道謝，「4位好心人如果可以，請讓我當面跟各位說聲謝謝！」

▲高雄市中山路與正勤路路口。（圖／翻攝自Google地圖）

原PO提到，25日下午在路口與其他駕駛發生碰撞，當下有3位熱血的年輕人跑來幫忙，2人忙著在救護車到來前協助檢查妻子的傷勢，1人在旁邊協助指揮交通，他則是忙著跟警察核對資料以及檢查妻子的傷，結果居然忘記向他們說聲謝謝。

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原PO接著說，事發當下剛好下著雨，還有另一名年輕人將自己的傘留給他的妻子，自己就離開了，「我當下在警車上做酒測，沒有注意到有人給我老婆雨傘」，妻子也因為疼痛沒有注意到贈傘人往哪邊走了，所以也沒有答謝道這個人。

▲原PO在臉書PO文尋人。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

「還好老婆沒有大礙！」原PO提到，很感謝當日出手幫忙的3名好心人和最後那位贈傘人，因此決定在網路上公開此事，希望大家幫忙尋人，「4位好心人如果可以，請讓我當面跟各位說聲謝謝！」

文章PO出後，不到一天便吸引超過5700名網友按讚，大家紛紛留言稱讚雙方都很有禮貌和愛心，假如原PO沒有找到人，也別忘記把這份愛心繼續延續下去，「超暖」、「好人一生平安」、「台灣人真的很善良」、「記得把善心延續下去，就是最好的感謝」、「以後也把善心回饋給其他人吧」。