快訊／「規模5.8強震」夜襲智利近海猛搖！　路燈狂閃後停電

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國地質調查局(USGS)最新消息指出,智利當地時間2日凌晨2時57分(台灣時間下午2時57分)發生規模5.8強震,震央位於港口城市科金博西南方13公里處近海(南緯30.143度,西經71.578度),震源深度約30.7公里,暫無海嘯警報。當地網友在推特上表示,科金博大區首府拉塞雷納部分地區在大地震後停電。

USGS及歐洲地中海地震中心(EMSC)第一時間測得規模6.0,現已下修至5.8。

