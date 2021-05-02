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戶外體驗攀樹兼學英文　南投首家非原民區公辦實驗小學將揭牌

▲南投長福實驗國小舉辦招生說明會，吸引近百名親子出席、反應熱烈。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投長福實驗國小舉辦招生說明會，吸引近百名親子出席、反應熱烈。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣首家非原住民區、公辦公營的長福國小，經2年籌備，將於7月17日揭牌、8月正式營運；南投縣政府指出，該校現正積極招生中，歡迎各縣市優秀學子前來報名就讀，讓讀書不再只是爬格子、算數背誦，還能學習攀樹、垂降、搭樹屋，從課堂走向戶外、盡情探索大自然，一起探索創新實驗教育的無限可能。

長福國小昨（1）日上午於國姓鄉校本部舉行首場對外招生說明會，由校長黃彥超主持，近百位親子報名參加：家長除來自國姓鄉各村、台中市西區，以及在家自學者，還有從阿根廷歸國的台商、甚至在台發展的匈牙利籍外語教師，都帶著孩子一起來聆聽，場面熱烈。

▲南投長福實驗國小舉辦招生說明會，吸引近百名親子出席、反應熱烈。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投長福實驗國小舉辦招生說明會，吸引近百名親子出席、反應熱烈。（圖／南投縣政府提供）

黃彥超指出，該校位於中投交界處，交通便利，周遭自然資源豐富，學校藉此積極推動戶外探索，發展「攀樹、垂降、搭建樹屋」等體驗課程，不但成為新課綱前導核心學校，去（109）年更獲教育部「教學卓越獎－金質獎」殊榮。

黃彥抄表示，未來教育理念將以「探索體驗‧放眼國際」為2大主軸，依探索體驗學習（Expeditionary Learning）精神，積極引進外籍師資和人力支援課程教學，並與「星光國際實驗教育機構」簽訂結為姊妹校，在實驗課程活動中增加運用英語學習的機會，打造探索體驗式國際教育，希望藉此讓孩子獲得「帶得走」的能力。

▲南投長福實驗國小舉辦招生說明會，吸引近百名親子出席、反應熱烈。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投長福實驗國小舉辦招生說明會，吸引近百名親子出席、反應熱烈。（圖／南投縣政府提供）

縣府教育處學務管理科長紀忠良表示，長福國小在今年8月正式營運，將為本縣教育的創新帶來一番新氣象，且具備排除課綱之領域和節數等規定、開放學區可招收跨縣市和跨學區學生、跨領域混齡分組學習等3大特色，其實驗課程成效也將作為其他學校的辦學參考。

當天與會家長都表達高度就學意願：有2個孩子的在地長流村陳姓家長表示，家中老大曾就讀國姓國小、高雄市勝利國小，但2校學習資源和理念並不令人滿意，現在故鄉國姓終於有一所實驗小學，令人振奮，也對校方打破課綱的實驗課程、跨足世界的教育理念深表認同，因此決定就讓小3和將就讀小1的2個孩子進入長福國小就讀。

台中市西區的王姓家長則表示，本身從事教育工作、熱愛自然，長期追蹤長福國小動態，也對校方過去的教育理念相當認同，體驗教育更吸引人，即使校方目前未提供住校服務、從台中到校約1個小時車程，仍會與家人考慮商討送孩子前來就讀。
 

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