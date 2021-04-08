找到「宇宙第5種力」？　物理學界嗨爆：令人激動的時刻

▲ 美國費米加速器實驗證明，人類很有可能找到了第五種基本作用力。（圖／翻攝自twitter／Fermilab）

記者邱晟軒／綜合報導

「願原力與你同在！」電影《星際大戰》中的經典台詞大家耳熟能詳，但一般人通常不明白原力背後所謂的「力」為何物。其實，宇宙所有物質和能量之間都存在著作用力，它影響著我們生活的每一刻。如今物理學家宣稱，人類很有可能找到了第五種基本作用力。

物理學表明，重力（gravity）、電磁力（electromagnetism）、弱核力（weak force）、強核力（strong force)四種基本作用力控制著宇宙萬物。英國科學技術委員會 (STFC)指稱，7日來自美國費米加速器「Muon g-2」實驗的最新檢測結果公布，人類有可能發現第五種基本作用力的存在，並可能在極大程度上顛覆基礎物理學。

曼徹斯特大學蘭卡斯特教授（Mark Lancaster）興奮表示，「繆子的交互作用並不符合標準模型（Standard Model），這絕對是一個令人激動的時刻，因為它可能揭示了尚未發現的物理定律、新粒子和一個新作用力的存在。」