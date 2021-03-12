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「成功啦」！父子實驗傻眼燒了2000坪草地　網笑虧幫兒子上了4堂課

「放大鏡聚熱」實驗燒掉2000坪草地（圖／翻攝自021視頻的微博視頻）

▲一名劉姓男子帶著兒子一起做「放大鏡聚熱」實驗，兒子還大喊「成功啦！」，不料火苗瞬間成了大火，燒掉2000坪草地。（圖／翻攝自021視頻的微博視頻）

記者洪菱鞠／綜合報導

上個月（2月）21日在中國上海光明生態園內一處大草地，突然起火被燒得一片焦黑，燃燒面積達2000坪。事後調查起火原因，發現竟然是一對劉姓父子為了做「放大鏡聚熱」實驗而引發，傻眼舉動讓網友看了覺得好笑，虧說和孩子一起上了「4堂課」。

綜合陸媒報導，劉男的兒子剛上小學，在上課時聽說放大鏡能聚焦生火，就一直很想嘗試看看，於是父子倆特地到生態園隨便選擇了一片草地，在一小堆枯草做實驗，也成功點燃了，兒子還大喊「成功啦！」，但沒想到火苗瞬間成了大火，火勢大到不是用腳踩幾下就能熄滅的局面，因此趕快帶著兒子逃離現場。

「放大鏡聚熱」實驗燒掉2000坪草地（圖／翻攝自021視頻的微博視頻）

▲劉男隨後趕緊撥打119報警，聲稱自己是遊客，通知消防部門前來救火。（圖／翻攝自021視頻的微博視頻）

闖下大禍的劉男，隨後趕緊撥打119報警，並聲稱自己是遊客，在遊玩時發現一起火災，通知消防部門前來救火。消防員順利將火勢撲滅後，警方隨即針對這起火災進行調查，調閱監視器發現到劉男父子身影，並查出事情始末。劉男除了要賠償園區的經濟損失，也要為自己的過失擔起行政責罰。

這起荒唐又傻眼事件，在網路上掀起熱議，不少中國網友看了後紛紛表示，「同時和小孩上了3堂課，一堂自然課，一堂安全課，一堂法制課」、「科學課和政治課上完了，明年春天再帶著孩子故地重遊上語文課，『離離原上草，一歲一枯榮。野火燒不盡，春風吹又生。』多好」、「這孩子以後不搞理工科簡直對不起他爸」、「這爸爸用心了 知道哪兒的草好燒，出實驗結果快」、「這個實驗很成功，對孩子有深遠影響」、「自己找個鐵盆在陽光下聚焦廢紙不一樣嘛？非得去草坪？真的離譜！」

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