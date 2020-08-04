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蚊子切除1器官　失去飽足感吸血吸到「腹部爆裂」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Youtube／SquishyWorm）

▲被摘除受體的蚊子會失去飽足感，導致腹部炸裂 。（圖／翻攝自Youtube／SquishyWorm）

記者謝欣辰／綜合報導

網路曾流傳，當蚊子正吸食血液時，只要使肌肉用力，蚊子就會膨脹並爆炸。澳洲墨爾本大學（The University of Melbourne）一名史考特羅斯博士（Dr. Perran Stott-Ross）就進行實驗，他摘除了蚊子的1種器官，使蚊子感受不到飽足感，導致吸血吸到忘我而腹部炸裂。

據《Entomologytoday》報導，史考特博士將蚊子冰到冰箱降低活動力，再放置顯微鏡下以鑷子將「腹部伸展受體」（abdominal stretch receptors）破壞，這個受體的用處是制約蚊子的「飽食感」，以避免「吸血吸到飽死」；他將此受體破壞，再放到自己身上誘使蚊子吸血，觀察是否會有所改變。

實驗發現，蚊子失去腹部伸展受體後完全無法得知吸了多少血，只能沒意識的不斷吸吮，就算已經難以行走及飛行也不停止，最後吸到腹部炸裂，腹中的血全部從破洞處流出來，甚至流到自己的觸腳上仍毫無知覺。

最早做爆炸性蚊子的實驗是羅伯特·格瓦茲（Robert Gwadz）博士，他50年前發現在蚊子的腹側神經帶上切開一小段，會切斷蚊子身體停止進食的信號，使它感受不到飽足感。受體遭破壞的蚊子可以喝超過體重四倍的血，最終可能會腹部爆發；但他們在腹部破裂後，會繼續吸一段時間，卻不知道吸進的血正從腹部破洞流出來。

史考特博士已將此實驗成果發表到《今日昆蟲學》（Entomology Today），他同時表示，雖然這項研究無法有效「控制蚊子數量」及「減少病媒蚊疾病傳播」，但蚊子的血液供應機制在未來或許可以對其他生物研究有所幫助。

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