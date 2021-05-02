潘孟安寄伴手禮　蕭美琴笑回：叫我戰貓「姑婆」真是沒禮貌

▲邱議瑩寄給蕭美琴的高雄冷凍乾燥脆果乾。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）



記者黃巈禾／台北報導

駐美代表蕭美琴2日在臉書分享民進黨立委邱議瑩、屏東縣長潘孟安從台灣寄來的伴手禮，但被潘孟安稱「姑婆」，讓她直呼「真是沒禮貌」。

駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在」一系列台灣美食影片，用英文行銷台灣美食，蕭美琴陸續大啖嘉義火雞肉飯和高山茶，日前和介紹新竹市長林智堅從台灣寄去的新竹米粉，林智堅也跨海分享炒米粉的做法。

蕭美琴更積極推動「美食外交」，從台灣訂了2箱鳳梨乾，分送給華府兩黨的友人，其中也包括向來挺台的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。蓬佩奧在推特上分享一張照片，他一邊下著西洋棋，一邊拿著台灣鳳梨乾在吃，還在貼文寫下「作為一個捍衛自由的戰士，享受著台灣的鳳梨乾。將軍」。

▲潘孟安寄給蕭美琴的屏東好物。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）



這回，蕭美琴2日在臉書分享邱議瑩寄的高雄冷凍乾燥脆果乾，還有潘孟安的屏東好物。她表示，以後可以跟華府友人分享的台灣伴手禮愈來愈多，也愈來愈精彩。

▲潘孟安寄給蕭美琴的台灣伴手禮。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）



潘孟安還在袋子上親筆寫下「台灣戰貓美琴大使：感謝姑婆在外交第一線為台美關係打拚，特送上屏東好物，感受多一度的南國風」。而潘孟安這一聲「姑婆」，讓蕭美琴直呼「這個潘縣長，稱戰貓為姑婆，真是沒禮貌」。

潘孟安還在貼文下方PO出自己寫字的照片，留言「姑婆，這樣才能證明是我親筆寫的啦！」不少網友也紛紛說道「潘縣長您真的是太可愛啦！」、「好漂亮的字喔」、「縣長字好美」、「姑婆…好親切的稱呼餒！」