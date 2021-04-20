送蓬佩奧台南鳳梨乾　蕭美琴攜手林智堅再推新竹炒米粉

記者黃巈禾／台北報導

繼成功靠台南鳳梨乾擄獲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的胃後，駐美代表蕭美琴美食外交再出擊，與新竹市長林智堅推出新竹炒米粉的美食影片。

蓬佩奧擔任國務卿任內，推動利台政策，解除國務院內部各種對台交流限制，落實對台灣民主與防衛的承諾，他卸任後延續挺台態度，今年3月9日，蓬佩奧接受媒體專訪時表達，希望訪台的意願，我國外交部表態歡迎。

▲蓬佩奧分享台南鳳梨乾。（圖／翻攝Mike Pompeo推特）



蓬佩奧日前在個人推特上貼出一張居家照，一邊下著西洋棋，一邊吃著蕭美琴送的台南鳳梨乾，並在推特寫下「身為自由的支持者，來享受一些台灣的鳳梨乾吧。將軍。」眼尖的台南市長黃偉哲發現這包鳳梨乾來自台南官田，立即在臉書上向蓬佩奧致謝，並邀請他來台南參訪。



▲蕭美琴開箱林智堅空運到美國的新竹炒米粉。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan in the US）



駐美代表處20日在推特推出「台灣好食在：新竹炒米粉」影片，蕭美琴隔空合體林智堅向美國民眾介紹新竹美食，林智堅空運2箱新竹米粉到駐美代表處，由蕭美琴親自開箱，再由廚師示範如何炒出一盤新竹炒米粉。

林智堅在影片中表示，很高興受到蕭美琴的邀請，為大家介紹新竹美食炒米粉，講到米粉一定會想到新竹，但是不是新竹在地的米粉，只要他吃吃看就知道，新竹米粉是用在地在來米，再經過2萬8800秒日曬，加上新竹獨特的九降風製成，而新竹炒米粉要好吃一定要加肉燥，「如果米粉是身體，肉燥就是他的靈魂」。

▼蕭美琴隔空攜手林智堅推出新竹炒米粉。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan in the US）

