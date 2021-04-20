　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

送蓬佩奧台南鳳梨乾　蕭美琴攜手林智堅再推新竹炒米粉

記者黃巈禾／台北報導

繼成功靠台南鳳梨乾擄獲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的胃後，駐美代表蕭美琴美食外交再出擊，與新竹市長林智堅推出新竹炒米粉的美食影片。

蓬佩奧擔任國務卿任內，推動利台政策，解除國務院內部各種對台交流限制，落實對台灣民主與防衛的承諾，他卸任後延續挺台態度，今年3月9日，蓬佩奧接受媒體專訪時表達，希望訪台的意願，我國外交部表態歡迎。

▲▼蓬佩奧（Mike Pompeo）手拿台灣鳳梨乾下棋，喊「將軍」。（圖／翻攝Mike Pompeo推特）

▲蓬佩奧分享台南鳳梨乾。（圖／翻攝Mike Pompeo推特）

蓬佩奧日前在個人推特上貼出一張居家照，一邊下著西洋棋，一邊吃著蕭美琴送的台南鳳梨乾，並在推特寫下「身為自由的支持者，來享受一些台灣的鳳梨乾吧。將軍。」眼尖的台南市長黃偉哲發現這包鳳梨乾來自台南官田，立即在臉書上向蓬佩奧致謝，並邀請他來台南參訪。

▲▼蕭美琴隔空攜手林智堅推出新竹炒米粉。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan in the US）

▲蕭美琴開箱林智堅空運到美國的新竹炒米粉。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan in the US）

駐美代表處20日在推特推出「台灣好食在：新竹炒米粉」影片，蕭美琴隔空合體林智堅向美國民眾介紹新竹美食，林智堅空運2箱新竹米粉到駐美代表處，由蕭美琴親自開箱，再由廚師示範如何炒出一盤新竹炒米粉。

林智堅在影片中表示，很高興受到蕭美琴的邀請，為大家介紹新竹美食炒米粉，講到米粉一定會想到新竹，但是不是新竹在地的米粉，只要他吃吃看就知道，新竹米粉是用在地在來米，再經過2萬8800秒日曬，加上新竹獨特的九降風製成，而新竹炒米粉要好吃一定要加肉燥，「如果米粉是身體，肉燥就是他的靈魂」。

▼蕭美琴隔空攜手林智堅推出新竹炒米粉。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan in the US）

▲▼蕭美琴隔空攜手林智堅推出新竹炒米粉。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan in the US）

ET快訊
百萬YouTuber進香播這首歌！白沙屯媽一路跟　他誤踩禁忌
快訊／台中限水供五停二　男去河邊洗澡溺斃
蘋果發表會將登場！　「5新品」有望推出
認分手1年爆復合羅志祥　周揚青首度給答案
雞排祈雨真的成功！老闆加碼珍奶「發放時間地點在這」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

低生育率＝越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

黃光芹：若丁怡銘敢對游錫堃辦公室這麼嗆　要他去改革台鐵多好

交往十多年為何不結婚？　高嘉瑜：怕生不出來

被阿伯提醒油門踩太快　司機自認「專業被質疑」連罵5站：你下車！

雲端最前線／自費打AZ預約超夯！王國材接交長能率台鐵拆彈？

台灣生育率墊底！一張圖看人口老化恐怖結果：50年後全國4成是高齡人口

快訊／《森林法》打擊山老鼠出重手　竊取貴重樹種可罰2000萬

送蓬佩奧台南鳳梨乾　蕭美琴攜手林智堅再推新竹炒米粉

丁怡銘嗆游錫堃辦公室　藍委批：蘇貞昌眼裡立法院就是他的立法局

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

低生育率＝越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

黃光芹：若丁怡銘敢對游錫堃辦公室這麼嗆　要他去改革台鐵多好

交往十多年為何不結婚？　高嘉瑜：怕生不出來

被阿伯提醒油門踩太快　司機自認「專業被質疑」連罵5站：你下車！

雲端最前線／自費打AZ預約超夯！王國材接交長能率台鐵拆彈？

台灣生育率墊底！一張圖看人口老化恐怖結果：50年後全國4成是高齡人口

快訊／《森林法》打擊山老鼠出重手　竊取貴重樹種可罰2000萬

送蓬佩奧台南鳳梨乾　蕭美琴攜手林智堅再推新竹炒米粉

丁怡銘嗆游錫堃辦公室　藍委批：蘇貞昌眼裡立法院就是他的立法局

鴻海威州減稅優惠傳縮水？　劉揚偉回應了

台股衝上萬七！　中華信評提醒存股族須留意兩大警訊

台半導體受地震威脅？　經長王美花：預先調查準備但不需恐慌

低生育率＝越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

黃光芹：若丁怡銘敢對游錫堃辦公室這麼嗆　要他去改革台鐵多好

快點找出來！4／22憑節電電費單享4人免費遊綠博　號召節能大師

林書豪讚嘆：柯瑞永遠改變比賽　咖哩10場轟72顆三分竄升得分王

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

快訊／丁怡銘去電立法院長室開嗆　游錫堃：請循正常管道

恐怖價值觀害女性不敢生！　段宜康：該檢討移民政策

丁怡銘月領12萬　牛肉麵老闆失望

丁怡銘回鍋！李艷秋FB狠酸民進黨

交通部長最後一天！洪慈庸力挺林佳龍

丁怡銘遭爆「致電游錫堃辦公室開嗆」　行政院回應了

柯文哲閉門對話流出　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

湧言會佈局港湖議員　陳乃瑜：成功不必在我！

劉仕傑列台灣少子化「5致命原因」

蘭萱KTV同台高嘉瑜飆歌　「港湖胖虎」自爆曾拿歌唱節目冠軍

連5天擾台！共機四月累計來17次　運8技偵機闖我西南空域

丁怡銘嗆游錫堃辦公室　藍委批：蘇貞昌眼裡立法院就是他的立法局

交往十多年為何不結婚？　高嘉瑜：怕生不出來

鄭正鈐：台鐵局長懸缺4個月　丁怡銘不到4個月回鍋

更多熱門

相關新聞

口譯哥將請辭　蕭美琴回應了

口譯哥將請辭　蕭美琴回應了

傳出駐美代表處政治組長趙怡翔6月上旬將請辭返台，準備投入2022年地方議員選舉，但選區未定，預計鎖定台北市。對此，趙怡翔17日證實有返台規劃，時間點尚未確定。他18日再度重申，下一階段規劃前，持續以台美關係為重。對此，駐美代表蕭美琴表示感謝趙怡翔的付出，並稱讚他是熱情專業的年輕人。

請辭返台選議員？　趙怡翔：已向蕭美琴報告

請辭返台選議員？　趙怡翔：已向蕭美琴報告

果乾外交！黃偉哲「驚喜包」送抵美國

果乾外交！黃偉哲「驚喜包」送抵美國

蔡英文款宴陶德訪團愛犬同框合影　蕭美琴：貓呢？　

蔡英文款宴陶德訪團愛犬同框合影　蕭美琴：貓呢？　

黃偉哲帶台南鳳梨乾請蔡總統品嚐

黃偉哲帶台南鳳梨乾請蔡總統品嚐

關鍵字：

鳳梨乾蕭美琴美食外交林智堅炒米粉

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面