屏東愛文芒果進入採收期　首批整櫃海運外銷香港

▲屏東首批整櫃愛文芒果29日海運外銷香港。（圖／屏東縣政府農業處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東芒果是全台最早上市的芒果產區，目前已陸續收成，首批外銷香港的6公噸愛文芒果，29日在枋山鄉集貨場封櫃啟航，未來將以每週一貨櫃的數量，銷往香港網購平台及超市通路； 縣長潘孟安出席封櫃儀式，以實際行動見證及支持屏東優質農產持續航向海外市場。

▲▼枋山愛文芒果。

出席29日的「屏東芒果外銷香港啓航封櫃出發記者會」，有縣長潘孟安、枋山鄉長洪啟能、代表會主席林昌民及枋山鄉果樹產銷班第55班班長盧旺昇等人，也同時宣告屏東愛文芒果進入盛產季節，歡迎國人多多享用屏東優質芒果。

潘縣長說，屏東愛文芒果主要產期在每年3到6月，產區從枋山、枋寮、獅子、春日、高樹等地，栽種面積高達4134公頃，年產量約4萬9千公噸，是全台的第二大產區。今年愛文芒果雖受到氣候乾旱及病蟲害影響，產量約減少2至3成，但農民們克服氣候因素，以友善栽培技巧種出優質芒果，獲得香港端的訂單，不僅是全屏東也是全台第一批整櫃外銷香港的愛文芒果。

農業處表示，今年芒果外銷從2月中旬起至4月27日止，陸續出口10.84公噸，其中屏東縣芒果出口香港10.15公噸、越南0.58公噸、帛琉0.07公噸、新加坡0.03公噸、澳門0.01公噸，但這些外銷量都是散裝出口，今天是首次整櫃出貨。

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