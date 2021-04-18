「口譯哥」趙怡翔請辭返台　蕭美琴感謝付出：熱情專業的年輕人

▲趙怡翔、蕭美琴。（合成圖／翻攝自Facebook／趙怡翔、蕭美琴）



記者黃巈禾／台北報導

傳出駐美代表處政治組長趙怡翔6月上旬將請辭返台，準備投入2022年地方議員選舉，但選區未定，預計鎖定台北市。對此，趙怡翔17日證實有返台規劃，時間點尚未確定。他18日再度重申，下一階段規劃前，持續以台美關係為重。對此，駐美代表蕭美琴表示感謝趙怡翔的付出，並稱讚他是熱情專業的年輕人。

趙怡翔18日在臉書表示，真的很感謝大家的關心跟鼓勵，也謝謝很多外交部前輩的加油，今天持續跟蕭美琴討論接下來的工作，也向她報告，在個人下一階段規畫前，將持續以台美關係為重，努力完成現階段的重要工作與任務。

趙怡翔強調，投入外交工作這麼多年，態度一直是希望能多貢獻台灣，以國家事務為先，希望這段時間能繼續和蕭美琴一起努力，與美方共同合作達成更多成果。

對此，蕭美琴在趙怡翔貼文下方留言回應，「許多台美要案背後都有怡翔的努力與付出。熱情、能力、專業都有的年輕人，值得大家一起加油鼓勵。」

蕭美琴轉貼趙怡翔臉書貼文並表示，跟趙怡翔在美國一起打拚這幾個月，看到他在外交工作上的專業、能力與熱忱，台美近來許多重要的進展，背後也都有怡翔的參與和努力，「好人才值得大家一起加油鼓勵！」