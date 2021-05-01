留美歡送趴驚爆猝死！24男女學生摩鐵大混酒　25歲男失呼吸送醫亡

▲猝死現場桌面上滿是各種酒類飲料及比薩。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

去年才大學畢業的林姓男子，30日赴約出席同校周姓同學留美歡送趴，酒量不好的他疑似混酒又喝太多，1日凌晨嚴重昏迷，雖經緊急送醫仍宣告不治。警方調查，現場無違禁品，出席的大多是大學生與研究生，將報請檢察官法醫相驗釐清死因。

台中市消防局今天凌晨12點40分許獲報，位於南屯區黎明路上某家高檔汽車旅館，有人酒後意識嚴重昏迷、臉色臉白、呼吸稍快。消防隊趕到現場後發現，25歲林姓男子躺在床上已無呼吸心跳，情況危急，立刻將他送往中港澄清醫院急救約2小時仍宣告不治。家屬聞訊到醫院後痛哭失聲，悲慟不已。

警方獲報到場了解，發現現場是由23歲吳姓男子舉辦歡送趴，要歡送近期前往美國念書的周姓同學。吳男透過IG號召，共24人參加，其中有5名女性，成員中部分是周男就讀中部某私立大學同校同學，部分則是同學的友人。

據了解，現場除了喝啤酒外，另外也準備白葡萄酒、伏特加、紅牛等，讓大家調和混酒，未發現有毒品等違禁品。開趴房間坪數非常大，有房間、唱歌房還有泳池。

該派對於4月30日晚間9點開始，去年畢業，目前在幫家中的畜牧事業的林男也準時到場，不常喝酒的他現場喝了不少酒也有混酒，但看起來除了酒醉外，沒有異狀。直到凌晨12點半後，現場有人發現林男躺在床上，臉色發白卻又叫不醒，才發現不對。

第四分局表示，經查林男初步沒有心血管疾病及慢性病病史，不排除他飲酒過量，身體無法負荷致死。今天上午通知家屬完成筆錄後，立刻向檢察官報請相驗，盼釐清死因。

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