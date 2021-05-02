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染疫女兒足跡：永和→西門→三重！捷運公車通勤3天　先嗇宮說話了

▲▼太子汽車名下公寓遭法拍，捷運中和新蘆線先嗇宮站外觀，三重重新路家樂福外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航群聚案確診者足跡遍布三重，飯店主管女兒曾通勤到先嗇宮站。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者許力方／綜合報導

華航機師擴大染疫，中央流行疫情指揮中心2日公布再新增4起本土病例，其中3例都是案1129諾富特飯店60多歲女房務部主管的家人，足跡公布遍及雙北，案1136為女主管30多歲的女兒，曾於4/26-4/28間上班通勤，從永和搭捷運到西門町轉公車到三重的先嗇宮附近，之後出現症狀。先嗇宮對此回應，個案應該只是轉乘，沒有到廟裡參拜。

指揮中心疫調，女主管的3位同住家人都中鏢，包括案1134、1136為30多歲的兒子、女兒，其中女兒在4/26至4/28三天期間，會先從永和頂溪站搭捷運經過古亭、西門3站，再下車轉乘公車，從成都路到三重先嗇宮捷運站附近工作，至於她搭哪條路線公車及通勤時間、回程交通方式目前都還在掌握。

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▼案1136曾至永和72度c舒肥健康餐用餐一小時。（圖／記者許展溢攝）

確診個案曾到永和72度c舒肥健康餐用餐一小時。（圖／記者許展溢攝）

▼華航諾富特案確診數「超越部桃」，陳時中：社區至少觀察到5月中 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

女兒在4/28至4/29陸續出現喉嚨痛及發燒症狀，曾自行至診所就醫，4/30被衛生單位安排進行接觸者採檢，並於2日確診（Ct值19），已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

由於華航群聚案足跡多次出沒三重地區，飯店主管案1120也曾3度到三重診所就醫，並在機場捷運三重站通勤，如今又有案1136通勤前往先嗇宮，三重區清潔隊也說，平時就每月會消毒一次，並針對交通場站重點消毒，足跡所致的地點也都已經完成；先嗇宮董事長李乾龍對外回應，平時廟裡就有落實消毒及防疫措施，確診者應該只是轉乘公車到附近，沒有到廟裡參拜。

案1134.1136足跡。（圖／指揮中心提供）

▲▼華航飯店確診者案1120足跡。（圖／指揮中心提供）

▲▼機師及旅館染疫事件病毒定序。（圖／指揮中心提供）
 

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