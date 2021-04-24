口譯哥返台投入北市選戰　呱吉神分析最有可能選「這一區」

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者陶本和攝）



記者蔡文鈴／台北報導

駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔上周傳出將請辭返台，準備投入2022年地方議員選舉，預計鎖定台北市。對此，無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑分析，趙怡翔可能會選擇松山信義區的選戰。

呱吉在自己的Podcast頻道「新資料夾37」聊到對口譯哥回台參選的看法。他認為，口譯哥應該是英系的人馬，依地緣關係不太可能選士林北投區或南港內湖區，因為那邊都已經參選爆炸，刪刪減減下來，「他可能選擇我這區「松信」（松山信義區），感覺機率滿高的。」

不過談到自己是否支持口譯哥，呱吉說，沒有要支持或否定對方，但未來如果有機會了解的話，對他有另一層面的評價「再說」。

趙怡翔上週在臉書表示，我非常感謝過去這段時間有機會在美國打拼「，未來也希望能透過其他方式參與政治」，而在個人下一階段規畫前，將持續以台美關係為重，努力完成現階段的重要工作與任務。

針對趙怡翔傳出要投入北市議員選舉，吳怡農上週受訪表示「我其實非常樂意，樂見這麼多政治新血」，過去或許是從事幕僚的工作，或許是在產業界工作，但是投入自己的心力來參與台灣的政治，都是好的發展，「有興趣從政的人，提早做好規劃，因為我們一定要提出最優秀的人選」。