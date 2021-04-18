趙怡翔任駐美組長2年就返台　葉元之：小英男孩就是有資格耍任性

▲趙怡翔。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

駐美代表處政治組長趙怡翔任職2年多，遭爆6月上旬將返台投入2022年台北市議員選舉，他17日證實有返台計劃。對此，國民黨新北市議員葉元之批評，小英男孩就是有資格耍任性？證明當初就是酬庸，只是要給小英男孩一個漂亮的履歷。

葉元之18日在臉書表示，當初外界對趙怡翔的任用資格提出質疑，認為趙怡翔不具駐美政治組長所需的歷練與經歷，結果民進黨捧得跟什麼一樣，一副非他不可的態勢，現在台美關係亟需更進一步的發展，趙怡翔忽然又不想幹了，想參加選舉，這種轉變，是台美關係不重要了，還是說小英男孩，就是有資格耍任性？

葉元之指出，趙怡翔上任爭議不斷，首先是薪水的部分，當初被質疑一個月薪水21萬，還有房屋補助6萬多，爽領近28萬，實在是酬庸到最高點，但出來喊冤，說扣掉所得稅、保險等開支後，一個月薪水只有15萬，這簡直笑掉大家大牙，有人薪水是這樣算的嗎？而且薪水高是代表一個人的價值，應該很驕傲才對，居然想方設法掩飾自己的高薪，應該是連自己都覺得不配領這樣的薪水。

葉元之提到，監察院還因趙怡翔的任命糾正外交部，認為這項任命不符合公務員任用規定，「當然，小英男孩是不用甩監察委員的，繼續穩坐駐美政治組長大位」。

葉元之認為，既然這麼優秀的人才，經過兩年多的歷練，又拓展了更多美國人脈、累積不少外交經驗，應該要好好留在前線為國打拚，怎麼現在一副沒趙怡翔無所謂的樣子，那不就證明當初就是酬庸，只是要給小英男孩一個漂亮的履歷？國民黨前主席朱立倫說得好，民進黨就是把政府體系當作政治酬庸的工具，破壞國家體系，怎麼對得起那些，一輩子為台灣打拚的外交官？