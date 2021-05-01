侯友宜轟CDC嚴重疏失　蘇貞昌緩頰：多一點鼓勵

▲蘇貞昌視察疫情指揮中心。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

華航機師染疫危機擴大！作為防疫旅館的桃園諾富特飯店，昨再爆出3例確診，指揮官陳時中也定調是群聚感染事件。由於疫情波及到新北，引來新北市長侯友宜不滿，指CDC有嚴重疏失。對此，行政院長蘇貞昌說，指揮中心夜以繼日一年多，盡心盡力，難免還是有些人員沒有做到位，但「還是多一點鼓勵、加油」。

蘇貞昌1日上午視察疫情指揮中心，並聽取報告。面對侯友宜撂重話指CDC嚴重疏失造成民眾恐慌，蘇貞昌也緩頰指出，防疫是要全民總動員，各機關各單位個場所大家來加油，「指揮中心夜以繼日一年多，盡心盡力，難免還是有些場所、有些人員沒有做到位」，還是多一點鼓勵、加油，也呼籲各界多一點警惕小心，一定會做到更好。

「我特別在今天給他們（指揮中心）加油打氣。」蘇貞昌說，希望指揮中心進一步要求所有的各場所、各機構、地方政府、中央各部會，所有的負責工作同仁，都要提高警覺，進一步做到到位。

「也呼籲全國民眾，一定要提高警覺。」蘇貞昌提醒，世界的疫情反而比以前更嚴峻，所以一點都不能大意，大家多一份警覺、多一分小心，就能夠保護家人、保護社會。

蘇貞昌也拜託國人同胞，指揮中心已經一再呼籲國人同胞，能夠打疫苗，也放寬了類別，所以打疫苗還是多一點，大家不要因為台灣安全就沒有意願。另外，也特別請指揮官，就有打疫苗的人員中，合理的放寬，這樣更能提高打疫苗的意願，也是有鼓勵的作用。