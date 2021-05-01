4年1科「海上巡境、安平會香」　5月1日在安平港登場

▲4年一科「海上巡境、安平會香」，5月1日上午在安平港區內舉行，高雄林園區鳳芸宮廟方出動27艘漁船與36頂神轎從海上來到安平會香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平靈濟殿與高雄市林園區鳳芸宮，4年一科「海上巡境、安平會香」，於5月1日上午熱鬧地在安平港區內舉行，來自高雄林園區鳳芸宮廟方出動27艘漁船與36頂神轎從海上來到安平，加上搭車輛從陸上來到，約近3000人的進香團來到安平。

台南安平靈濟殿與高雄市林園區鳳芸宮、靈濟殿的4年一科「海上會香」，今年已來到第9次，這傳統的「海上會香」在南台灣頗具盛名，總能吸引大批人潮共襄盛舉。

此會香由來，早期高雄林園地區的漁民來到安平沿海捕魚時，會進到安平港停頓休息，並上岸到安平開台天后宮、觀音亭及位於碼頭旁的港仔尾靈濟殿參拜，以祈求漁獲豐盛及海上平安等。

靈濟殿主委何志章表示，在更早時期，漁船捕魚僅能靠羅盤來辨別方向，若遇到天氣變天，在海上不容易分清東西南北，林園漁民迷失方向時，就是靠靈濟殿前的亮燈往安平港內行駛並避風雨，久而久之，為感念靈濟殿的何府千歲庇

佑，邀請何府千餐分靈到林園，並在鳳芸宮（供奉媽祖）旁興建靈帝殿供奉，隨著兩地情誼逐漸建立起來，本來在路上會香的活動增加海上會香，讓漁民也可以共同參與、祈求福氣，原本不定期的海上會香也改成4年1科後，至今已第9次。

據了解，海上會香在13年前有個小插曲，當時是在會香之前，有一隻豆腐鯊游到安平運河，當時在靈濟殿前的運河游動，當時會香路線有更改，從較淺的舊安平港碼頭移至新漁市場，當地居民認為豆腐鯊是幫媽祖巡視新的會香路線；由於豆腐鯊是海中生物，台南運河口一帶是海淡水交雜，所以通報消防局，將此豆腐鯊引導出海，成為當地傳奇故事之一。

今年4年一次的海上會香於5月1日上午舉行，林園地區鳳芸宮廟方出動海上出動27艘船、36頂神轎、5陣頭，路上出動36遊覽車及其他車輛從林園出發，近3000人會到安平來，而海上船隻上午9時左右抵達安平港區內。

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