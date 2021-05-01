柯文哲批中央防疫「戰術出錯」：機組人員應優先打疫苗

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

華航機師染疫危機擴大！做為防疫旅館的桃園諾富特飯店昨再爆3例確診，指揮官陳時中也定調是「群聚感染」事件。對此，醫師出身的台北市長柯文哲1日認為，在現行「防疫旅館＋居家檢疫」的防疫戰線，機組人員是在戰線的外面，是戰術上的錯誤，「重來看一遍，應當是機組人員要第一線（施打疫苗）」。

面對國內首次有防疫旅館發生群聚感染，柯文哲表示，台灣過去1年多當中，防疫戰略，分2部分，一個是防疫旅館、一個是居家檢疫。一旦入境，他要觀察14天，沒有問題才讓他進入社會，有問題就移到防疫專責醫院。至於超過14天以後有沒有還會傳染的症狀？答案是有，但是感染率會變非常低。

「你要知道以前日租套房是不太抓，我這一年來抓非常兇，因為我要把破口堵住。」柯文哲表示，所以防疫旅館加居家檢疫這條戰線畫下去，有沒有發現到有個破口？有，就是機組人員，「機組人員是在這條防線的外面，不是裡面」。

柯文哲直言，當時在決定打疫苗的順序，就有個戰術上的錯誤，「我們把防疫專責醫院列為第一線要打疫苗，其實重來看一遍，應當是機組人員要第一線，因為他是在戰線的外面不是裡面，比那個在處理covid-19病人的醫院還要危險」。

「所以這很清楚，是一個戰術錯誤引起的破口。」柯文哲說，戰術破口不要緊，趕快補起來就好。柯認為，不打疫苗問題不會解決，所以目前鎖國狀態要再維持6個月以上，如果這樣的話，機組人員是破口，要趕快補起來。