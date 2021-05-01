回家捶心肝！奔好市多買「現烤雞大腿」忘記拿　網笑：誰的駕照？

▲原PO在推車上撿到一袋香噴噴的雞大腿。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

人一急就容易忘東忘西，尤其在時間的壓力下，更容易丟三落四的，有消費者到好市多購買現烤的雞大腿，將商品搬上車之後，竟然忘了帶走超美味的現烤雞大腿，被一名好心的網友拍照PO上網，並寫道「已經交給退貨的工作人員了」，貼文一出後，網友讚「拾雞不昧」，還有人笑說「誰的駕照掉了？」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，日前到桃園南崁分店逛街，在停車場的推車回收處，看到有人遺忘了雞大腿，一大袋香噴噴的雞大腿就掛在推車正中間，還冒著熱氣，讓人看了口水直流，不過原PO並沒有因此被誘惑，將商品拿到退貨區，並拍照PO文，希望雞大腿的主人有看到。

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▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出後，網友們回應，「烤雞在越獄，你壞了烤雞的好事」、「不覺得推車子去放時一直聞到香味嗎」、「烤熟的雞飛了」、「這麼大一包還可以忘記」、「雞乎每個月都會看到一次遺失的美好」、「每次買完都要飆回家，趁熱熱的大嗑雞腿」、「太可惜了，回家會捶心肝」。還有網友笑說「8支腿，8張駕照捏」，「等一下要拿去換駕照」。

也有苦主分享採買後忘記東西的經驗，「這讓我想起有一回跟媽媽去Costco買完東西順手把Costco買的整盒pizza放在別人車頂上，然後就忘了，開車已經走到半路了才想起來」、「我們都還有把嬰兒推車忘在停車場過」、「曾經遺忘過PIZZA 」。