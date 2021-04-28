好市多雷物！夯牌皮帶用1天「褲染色毀了」　苦主：夜市100元屌打

▲皮帶是知名夯牌！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「我才用第一天！」一名男網友哀號，最近在好市多買了一條新皮帶，不料興奮繫上腰後，褲子竟出現一片染色痕跡。超雷的狀況曝光後，引發不少苦主也抱怨，「兩年前這條皮帶已經讓很多人崩潰！」

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》崩潰表示，日前買了一條知名大牌的腰帶，迫不及待繫在褲子上，結果下場崩潰了。

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照片可見，皮帶內側出現些微裂痕，膠面也有脫漆的狀況，導致褲子上出現黑色痕跡。原PO氣得抱怨，「一用就褪色，我才用第一天，褲子毀了！」

討拍文曝光後，底下網友看傻直呼，「可能出產很久氧化了」、「可能又會扯上環保材料或環境友善顏料之類的」、「應該是化學染色，碰到汗水所產生的化學反應，然後顏色就轉移了」、「近年來環保PU老化特別快」、「品質真差，我老公買夜市的還不會褪色呢」、「本來還打算買、現在還是算了吧」。

▲網友嘆，夜市牌還比較好用！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



留言串中，不少苦主也分享，「+1，下雨天到淋雨，褲子被皮帶染色，品質真的是 無言」、「兩年前這條皮帶已經讓很多人崩潰，兩年後捲土重來，依然一堆人崩潰」、「我的也是有這種情況 ，還褪色到襯衫表面黑黑的一塊」。不過也有網友使用無異常，「我用五、六個月了，沒問題啊」、「用了一年還好耶」。