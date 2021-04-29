好市多逛一半！老公驚喊「別過去」真相好毒　苦主認：腳很誠實的

▲逛好市多，每一區都讓人差點拜下去！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

這一區有毒！一名女網友噴笑表示，某日去逛好市多，撞見一名男子阻攔老婆前進，還當眾喊話「不要過去！ 過去就會有欲望。」此話一出，原PO往著遠方望去，秒認同男子的說法，因為那一路上有各種美食誘惑，而文章曝光後，網友也手癢回應，「去沒花個7、8千走不出來！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，日前逛賣場時，看到一名女子要往某一食物區邁進，怎料對方老公卻大聲阻攔，「不要過去！ 過去就會有欲望！」

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好奇心驅使下，原PO順著女子的方向望過去，當場噗嗤一笑，「真沒錯！那一路會經過麵包蛋糕、冷藏冷凍、熟食沙拉區，都是各種誘惑，都會很想買。」面對各種美食引誘，原PO直言，「德國豬腳跟馬芬蛋糕就是秒拿的那種！」

接著再往購物車一看，原PO真的差點剁手，車上推滿各式甜點零食、生活用品等，「好市多就是好容易買很多，不要過去，真的太難了。」

▲網友傳授3步驟：不好奇、不靠近與不接觸！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，吸引千名網友有感笑虧，「那個方向有毒，不能過去，嘴上這麼說，腳還是挺誠實的」、「看見洗衣精特價每個人都抱兩箱，我也默默地去拿了」、「我前幾天去在入口看到一對母女在互相提醒：只買要買的東西」、「搭捷運去好市多，能有效減緩購買慾望，因為帶不回來」、「越常去會越胖，好恐怖，不是嗎」、「跟我大姑去沒花個7，8千走不出來」。